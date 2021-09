Ani trenér nepřemýšlí příliš dopředu. „Máme tady nové hráče, kteří přišli z nějakého důvodu a mají potenciál ty co odešli nahradit. Rozhodně si nemyslím, že budeme slabší, ale logicky potřebujeme čas, až si všechno sedne. Musíme jít zápas od zápasu, sbírat body a věřím, že postupem času se forma i výkony budou lepšit,“ dodal Augusta.

Čeká ho tedy pod Ještědem nová výzva? „Každá sezona by měla být výzva a taky pro mě bude. Navíc jsem v novém klubu,“ řekl Klepiš, s tím, že počítá s tím, že na něj nějaký tlak bude: „Ta očekávání jsou vždy nějaká, uvidíme, jak to půjdu, jak se budu cítit na startu sezony pohybově.“

Liberecká parta bude mít opět velké ambice, tak jako to u ní je v posledních sezonách obvyklé. „Nerad říkám něco takhle dopředu, ale určitě chceme hrát co nejlepší hokej,“ uvedl Klepiš, nováček, jenž přišel na sever Čech z brněnské Komety.

Příprava se podle trenéra Patrika Augusty povedla. „Proběhla, jak jsme ji naplánovali, vše co jsme splnit měli a chtěli, to jsme taky udělali. Jsem spokojen, radost mám hlavně z toho, že se nám vyhýbala zranění a nemuseli jsme dělat ani jiné nečekané změny,“ prohlásil zkoušený kouč.

Liberečtí hokejisté se těší na páteční extraligový start. „Těším se moc a těšíme se všichni. Příprava byla dlouhá, takový letní stereotyp a proti Hradci to konečně začne,“ řekl na pondělní tiskové konferenci Bílých Tygrů zkušený Jakub Klepiš, jedna z největších posil finalisty posledního ročníku.

