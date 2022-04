Plzeňským se povedlo dát v úvodu zápasu první gól. Tygři sice na začátku druhé třetiny vyrovnali, ale záhy skóroval opět soupeř a odskok se mu povedlo udržet až do konce zápasu. „Zlomil nás gól na 1:3, proti takhle silnému je pak těžké dotahovat. Sice jsme snížili a měli jsme i šance na vyrovnání, bohužel jsme je nevyužili,“ hodnotí zápas trenér Tygrů Richard Lobo.

„Jinak ale musím říct, že jsem na kluky strašně hrdý. Byla to neskutečná sezóna zakončená skvělým finále a rozhodujícím sedmým zápasem. Ukázali jsme velkou mentální sílu, je to pro nás extrémně cenná zkušenost,“ dodává Lobo. S trenérem vítězného mužstva z Plzně Petrem Vojanem se shodují na tom, že vývoj série byl skvělou příležitostí zviditelnit juniorský hokej a doufají, že se do dalších let zvedne nejen sledovanost, ale i konkurence.

Pro kapitána Bílých Tygrů Lukáše Nezbedu to byl poslední zápas v juniorské kategorii. Z loučení se svým týmem měl rozpačité pocity. Byl hrdý na to, co s týmem dokázali, ale zároveň smutný, že závěrečný zápas neskončil v jejich prospěch.

„Všichni jsme rádi za konec, jenom škoda, že to neskončilo jinak,“ podotkl Nezbeda.