Na začínající play-off se tak naladili tím nejlepším možným způsobem. Svého soupeře pro čtvrtfinále ještě neznají, neboť teprve vzejde z bojů v předkole play-off.

„My jsme samozřejmě spokojeni s výsledkem a předvedenou hrou. Nebylo to jednoduhé utkání, ale myslím si, že jsme se s tím popasovali velice dobře. Klukům patří gratulace do kabiny,“ řekl po duelu trenér Liberce Patrik Augusta.

Liberec čeká poměrně dlouhé volno. Kvitujete tuhle záležitost, nebo byste byli radši, kdyby pauza byla kratší? „My to respektujeme a budeme se připravovat tak, jako jsme se připravovali minulý rok. Nemůžu říct, zda to kvitujeme nebo jsme proti tomu. Prostě takhle to je. Přípravíme se tak, abychom mohli naskočit 18. března do zápasu,“ má jasno liberecký lodivod.

„I když Liberec přijel bez první pětky, tak ukázal svoji velkou kvalitu, kterou předvádí celou sezonu. Měl lepší vstup do utkání než my. Nám chvíli trvalo, než jsme se rozkoukali.Myslím si, že od páté minuty jsme hru vyrovnali a dostali jsme se do vedení,“ začal hodnocení asistent trenéra Karlových Varů Tomáš Mariška.

„Za stavu 2:1 jsme měli dvakrát trefit prázdnou bránu, což se nám nepovedlo a tohle vidím jako klíčový moment, kdy jsme mohli odskočit na větší brankový rozdíl. Ve druhé třetině jsme trochu polevili a dostali jsme laciné góly. I když jsme si vytvořili nějaké šance, tak jsme nebyli produktivní. Liberec proto zaslouženě vyhrál,“ přiznal kouč Varů.

Karlovy Vary se v předkole play-off utkají s Hradcem Králové. Nemrzí vás, že nezačínáte doma? „Hradec ukázal velkou kvalitu v Lize mistrů. Má ostřílené hráče, které mají velké zkušenosti se zápasy v play-off. K soupeřově síle máme velkou pokoru. S Hradcem jsme odehráli vyrovnaná utkání. Musíme k našemu výkonu ještě přidat, abychom byli úspěšní, což určitě chceme,“ věří Mariška v postup do další fáze play-off.