Bílí Tygři porazili v domácí odvetě základní skupiny Ligy mistrů Belfast 6:1 a připsali si letošní první vítězství v této soutěži, které režíroval dvěma góly Libor Hudáček.

Patrik Augusta v roli hlavního trenéra první zápas prohrál | Foto: Deník

Střetnutí nedohrál Jan Ordoš, který zamířil do nemocnice s podezřením na otřes mozku. „Já jsem hlavně spokojen, že jsme udrželi disciplínu, protože v prvním utkání se nám to nepodařilo. Jejich styl hry je vyprovokovat šarvátky a dělat věci, které se nedělají. My jsme byli disciplinovanější a vrátilo se nám to v tom, že jsme dali víc gólů,“ zhodnotil duel s Belfastem trenér Liberce Patrik Augusta.