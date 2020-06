„Chci dál propojovat kluby, aby náš Liberecký kraj, který je v rámci republiky strašně malý, fungoval co nejlépe. Mým snem je, aby především naše metodická práce s mládeží šla celorepublikově příkladem,“ řekl Bermann v rozhovoru pro webové stránky Bílých Tygrů.

Co všechno má krajský předseda hokejového svazu na starosti a kolik krajská organizace zastřešuje klubů?

Liberecký kraj je nejmenší v republice, a to se týká i počtu hokejových klubů. Těžko ale mohu poskytnout exaktní číslo, protože počet klubů se liší v rámci věkových kategorií. V krajském přeboru mužů je jich více než u mládeže a u mládeže pod Liberecký kraj zase spadá klub ve Varnsdorfu, který zeměpisně samozřejmě patří do Ústeckého kraje.

Zeptám se tedy jinak. S jakými cíli do funkce přicházíte?

Chci dál spojovat jednotlivé kluby a rozšiřovat stávající spolupráci, aby náš Liberecký kraj fungoval co nejlépe. Pro Bílé Tygry a potažmo celé hokejové hnutí je nesmírně důležité, aby na úrovni mládeže probíhala kvalitní spolupráce s menšími kluby. Bylo by skvělé, kdyby se podařilo propojit co nejvíce trenérů, kteří by mezi sebou sdíleli informace o hráčích i metodice v jednotlivých klubech. Práce trenérů Bílých Tygrů bude předávat moderní poznatky, se kterými klub standardně pracuje a zároveň chceme, aby liberečtí trenéři navštěvovali menší kluby a seznámili se s konkrétním prostředím a způsobem práce.

Jde také o to, aby prostřednictvím krajské organizace mohli Bílí Tygři dále rozšiřovat své „know-how“ mezi ostatní menší kluby?

Zcela jednoznačně. Mým snem je, aby šel Liberecký kraj v republice příkladem a fungoval podobně dobře jako naše akademie. Chceme ukázat, jak vše může fungovat, když jsou lidé ochotni mluvit, sdílet informace a spolupracovat.

Zůstáváte rovněž dál ve funkci šéftrenéra liberecké akademie, bude složité „sedět na dvou židlích“?

Je to relativně běžná věc. Přede mnou byl předseda Josef Helebrant, který u Bílých Tygrů pracuje jako pedagogický pracovník. Teď jsem byl na pozici předsedy krajského výboru zvolen já. Domnívám se, že by kraj měl řídit člověk z dominantního klubu v rámci regionu. Nejčastěji totiž funguje na svazu a přichází do kontaktu s novými nařízeními, regulemi a metodickým materiálem. I s touto vizí do nové role jdu. Tygři jsou v rámci Libereckého kraje silným hráčem i na funkcionářském poli a chceme, aby byli i nadále.

Pro liberecký hokej je tedy důležité, aby měl silného zástupce v rámci organizační struktury svazu?

Je to velmi důležité. Předseda krajského výboru jezdí i na Český hokej (svaz) do poradního výboru, kde je blízko informacím přímo ze svazu.

Jaké jsou pro vás, jako pro krajského předsedu, sportovní vrcholy sezóny?

Sportovním vrcholem sezóny je jednoznačně Olympiáda dětí a mládeže, respektive Mistrovství ČR krajů. Protože náš kraj je hokejově velmi malý, týmy na Olympiádě dětí a mládeže či turnaji krajů jsou postaveny převážně na hráčích Liberce. Proto je mou vizí, aby do budoucna alespoň jedna pětka byla poskládána z hráčů ostatních družstev Libereckého kraje. Zkrátka aby byl každý menší klub schopný Bílé Tygry doplnit alespoň o jednoho hráče v ročníku, který může hrát na nejvyšší mládežnické úrovni.

VYJÁDŘENÍ GENERÁLNÍHO MANAŽERA CTIBORA JECHA

Bílí Tygři by vzhledem ke své pozici v Libereckém kraji, kde jsou jediným extraligovým zástupcem nejen v rámci seniorské soutěže, ale i akademických kategorií, měli zastávat také významnou pozici v rámci krajské organizace Českého hokeje. Především v rámci metodické a koncepční práce s mládeží stejně jako při výuce mládežnických trenérů chceme patřit k aktivním hráčům, kteří se budou podílet na vnášení moderních a efektivních trendů do organizací v Libereckém kraji. Chceme se také výrazněji podílet na náboru, výchově a podpoře mladých rozhodčích, kterých je celkově v republice nedostatek. Z těchto důvodů je pro nás důležité mít zastoupení v krajské svazové struktuře. Jiří Bermann působí u Bílých Tygrů už déle než dekádu jako úspěšný mládežnický trenér, v posledních třech sezónách je pak také manažerem tygří hokejové akademie. Pro práci krajského předsedy má ty nejlepší atributy.





