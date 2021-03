„Bylo to hodně těžké utkání. Od začátku jsme tahali za kratší konec. Hradec do toho dal všechno, co měl. V první třetině byl lepší, nám moc nešly nohy, ale pak jsme vyrovnali. Bylo to o jednom gólu, který jsme dali a zápas otočili, což byla poslední kapka pro Mountfield,“ zhodnotil duel kapitán Bílých Tygrů Petr Jelínek.

Ten se ještě vrátil k prvnímu střetnutí této série, které Liberec otáčel a vyhrál jej v prodloužení. „Je to výborná psychická vzpruha otočit z 0:3 na 4:3, to nás nakoplo a od té doby jsme dominovali,“ je přesvědčen Jelínek.

Čtvrtfinále nabídlo i jednu zajímavost. Proti Liberci totiž nastoupil v dresu Hradce Marek Zachar, na druhé straně pak hájil liberecké barvy Radovan Pavlík, který je pod Ještědem na hostování právě z Hradce. „Musím říct, že mi Zachara bylo trošku líto. Věřím, že ho to mrzí, ale to je hokej. Takovou chybu mohl udělat kdokoliv, ale vyšlo to na něj. Je to mladý kluk, takže se z toho poučí,“ vrací se Jelínek k zaváhání Marka Zachara, po kterém právě liberecký kapitán vstřelil vítěznou branku.

„Věděl jsem, že tam jedu s Jardou Vlachem. Já to vzal na sebe. Chtěl jsem střílet, ale Mazanec byl vyjetý, tak jsem to stáhnul do bekhendu. Fazónou bych to úplně nenazval. V play-off je úplně jedno, kdo ty góly dává. Důležité je, jak uspěje tým,“ popsal postupovou trefu Jelínek.

Jelínek nezapomněl pochválit ani brankáře Petra Kváču. „Petr nás drží celou sezonu. Všichni to vidí, je to velice důležitý hráč našeho týmu, bez něho bychom se neobešli. Dokazoval to celou sezonu a i teď v play-off,“ chválí Jelínek.

„Hradec hrál nejlepší zápas za celou sérii. Asi jsme měli v hlavách, že vedeme 3:0. Nakonec jsme to zvládli, přičemž Petr nás podržel,“ ulevilo se Jelínkovi. „Je to paráda, Hradec byl hodně těžký soupeř. Byl důležitý první zápas, který jsme otočili a od té doby jsme byli lepší.“

Liberec čeká díky rychlému postupu několik dní volna. „Pauza nám přijde vhod. Tohle byla nejtěžší sezona, kterou jsem v extralize zažil. Pár dní si odpočineme a připravíme se na dalšího soupeře,“ uzavřel Jelínek.

„Ohromná škoda. Kluci hráli výborně, zápas jsme si zasloužili vyhrát. Byl to z naší strany úplně jiný přístup než v posledních třech zápasech. Bohužel rozhodla jedna minuta, kdy nám to tam nešťastně napadalo. Určitě nás to mrzí, je to škoda. Můžu říct, že na kluky jsem hrdý,“ vysekl poklonu útočník Hradce Radek Smoleňák.

Kapitán Mountfieldu ale do čtvrtého duelu nezasáhl a zůstal jen mezi zdravými náhradníky. Jak vnímal tuto situaci? „Doufal jsem, že kluci do toho vlítnou a mají šanci vyhrát. Věřil jsem jim. Bohužel i přes výborný výkon to kluci nedohráli,“ řekl trochu vyhýbavě, přičemž se mu dle jeho slov nedostalo ani zdůvodnění od trenéra Růžičky.

„Nevysvětlil mi to. On mi nevěřil dlouhodobě, což mi dával jasně najevo. Jiným hráčům věřil, což je jeho právo a takový je hokej. Víc bych se k tomu asi nevyjadřoval,“ pověděl smutným hlasem.

„Trenér má právo si vybrat hráče pro zápas. Rozhodl se tak, jak se rozhodl. Rád bych hrál a klukům pomohl. Trenér ale zodpovídá za sestavu,“ nabízí svůj pohled na věc.

Dokáže si představit další spolupráci s koučem Růžičkou? „Další spolupráci s Růžičkou si představit nedovedu. Víc bych se k tomu nechtěl vyjadřovat. Jsem plný emocí, mám v sobě dost věcí, o kterých se nechci bavit. Mám rád město, lidi a také na organizaci mi záleží. Doufám, že se všechno zase otočí dobrým směrem,“ přeje si Smoleňák.