Bývalý kapitán libereckých extraligových hokejistů Petr Jelínek bude od nové sezony plnit roli skauta u týmu NHL Los Angels Kings. Když po pátém čtvrtfinále v Hradci Králové skončila Tygrům sezona, řešil, kam se jeho cesta po devíti letech strávených pod Ještědem bude ubírat dále.

Bývalý liberecký kapitán ukončil aktivní hráčskou kariéru, bude skautem v NHL. | Foto: Deník/VLP Externista

Rozhodl se pro pokračování aktivní hráčské kariéry a podepsal kontrakt s plzeňskou Škodovkou. Smlouvě však nakonec nebude moci dostát, jelikož dostal nabídku ze slavné NHL. Od nadcházející sezony bude zastávat pozici skauta u Los Angeles Kings.

„Pořád je to hodně nové, protože jsem tímto krokem ukončil svou hráčskou kariéru. Těšil jsem se na angažmá v Plzni a měl od něho i od sebe velká očekávání. I především kvůli indiánům je to pro mě o to těžší, protože mě mrzí, do jaké role jsem je dostal. Jenže takové nabídce se nedalo říct ne, je to pro mě obrovská čest,“ uvedl novopečený lovec talentů pro oficiální web Plzně.

Tím se uzavírá hráčská kariéra power forvarda, jenž v extralize odehrál neuvěřitelných 922 utkání a byl důležitým faktorem všech libereckých úspěchů z poslední doby.