V posledních jedenácti zápasech si připsal jedenáct gólů domácí štírek Oscar Flynn, který s Energetiky vyrovnával na 1:1. „Takovou bilanci jsem měl naposledy v juniorce, předtím možná ještě v mládeži,“ culil se dobře naložený Flynn, který se odpíchl ke špičkové formě. Nelítá mu hlavou slovíčko Reprezentace?

„Samozřejmě by to bylo hezké, ale spíš na to nemyslím. Snažím se soustředit hlavně na Liberec, abychom sbírali body. Pokud žádná pozvánka nepřijde, svět se nezboří,“ nedělá si Flynn vrásky a touží vylepšit libereckou šestou příčku.

„Jsme moc rádi za výhru, cesta k ní nebyla jednoduchá. Soupeř hrál fantasticky a výborně se pohyboval. V tom byl po většinu utkání lepší, o to víc si cením toho, že jsme našli cestu k vítězství. Naše kabina už týden bojuje s virózou a někteří hráči hráli na hraně svých možností. Celému týmu patří obrovský respekt,“ poklonil se domácí kouč Patrik Augusta.

„Bohužel jsme ztratili všechny body, jinak jsme ale odehráli solidní utkání. Brankové příležitosti jsme si vytvořili, jenže jsme je nedokázali využít, soupeř ano,“ viděl karlovarský David Bruk.