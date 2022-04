Původně se Vlach vyznačoval především defenzivními schopnosti a příkladnou bojovností, v ročníku 2020/21 se ale naplno projevil i jeho střelecký um, když si v základní části připsal 36 bodů a zažil svůj nejlepší rok v kariéře. Tím se definitivně zařadil mezi hlavní opory našeho týmu, na kterou se mohli trenéři plně spolehnout ve všech herních situacích.

Uplynulý rok byl poté z jeho strany neméně povedený, zaznamenal 27 bodů a s 18 góly byl druhým nejlepším střelcem mužstva. Celkem už Vlach odehrál v tygřím dresu 470 zápasů a pokud se mu vyhnou zranění, již v následujícím ročníku dosáhne magické pětistovky.

Už minulé léto se klub rozhodl uplatnit opci v jeho smlouvě a pojistil si Vlachovy služby do sezóny 2022/23. Po dalších skvělých výkonech si však zkušený útočník vysloužil uzavření nového kontraktu a barvy Bílých Tygrů bude tudíž hájit minimálně do roku 2024!

„Jarda byl vždy důležitou součástí našeho týmu. Ceníme si ho nejen pro jeho schopnosti vstřelit gól, ale i pro vynikající práci v oslabení a obětavost při blokování střel. Jsem rád, že se o jeho dovednosti budeme moct opírat i v dalších sezónách," řekl sportovní ředitel Patrik Augusta.

Jaroslav Vlach patří do skupiny libereckých odchovanců a v juniorském věku se řadil mezi hlavní opory mládežnických kategorií. Skvělé výkony mu vynesly i pozvánky do reprezentace, přičemž vrcholem pro něj byla účast na světovém šampionátu U18. V letech 2009-2011 zkusil štěstí v kanadské WHL, jenže výš se v zámoří neprosadil, a tak se vrátil do města pod Ještědem, kde si postupně vydobyl pevné místo v „A“ týmu.

Svou příkladnou bojovností a obětavostí se také podílel na historicky prvním titulu, který Tygři vybojovali v roce 2016. Nakonec Vlach dorostl mezi hlavní opory libereckého mužstva, s nímž následně získal další tři stříbrné medaile.

Zdroj: www.hcbilitygri.cz