Rozhodující gól celého zápasu vstřelil ve 46. minutě Jaroslav Vlach. Platnost branky musel ještě posvětit videorozhodčí. „S Kometou jsou duely vždycky vyhecované. V poslední době jsme s nimi hráli několikrát i v play-off, takže jsou souboje s nimi vypjaté. Bojovalo se o každý centimetr ledu,“ zhodnotil klání s Brnem autor vítězné trefy.

„V útočném pásmu bylo buly. Puk se pak dostal k Tomáši Hanouskovi a já jsem sjížděl na druhou tyčku. Myslel jsem si, že mi dá přihrávku na hokejku, ale dal mi ji na nohu. Naštěstí se to odrazilo do brány,“ smál se šťastný střelec.

Jak těžké bylo udržet vedení 3:2, když Kometa dvakrát předtím srovnala? „Od třetího gólu jsme hru kontrolovali. Škoda následného oslabení, v němž nás Kometa zavřela. Víme, že mají šikovné hráče jako třeba Petra Holíka. Občas to tam smrdělo, ale kluci v oslabení odvedli úžasnou práci. Padali do střel po hubě a myslím si, že jsme si vítězství za celý zápas zasloužili,“ je přesvědčen Vlach.

Liberec zaznamenal devátou výhru v řadě. „Minule říkal Tomáš Filippi, že sedm je lepší než šest. Tak já říkám, že deset je lepší než devět,“ culí se liberecký útočník.

Jak moc si vážíte této série, která přišla poté, co se vám říjen moc nepovedl? „Jdeme zápas od zápasu. Snažíme se plnit to, co jsme si řekli a co nám trenéři nastavili. Jsme rádi, že nám to vychází a doufáme, že budeme v tomto trendu pokračovat,“ přeje si Vlach.

„Jsme urputnější v obranném pásmu. Jsme lepší v defenzivě. Na začátku sezony jsme dostávali hodně gólů, ale také jsme jich hodně dávali. Najednou nám to tam přestalo padat, ale teď se nám to trochu otáčí. Musíme na tom dál v tréninku tvrdě pracovat,“ hledá recept na prodloužení série Jaroslav Vlach.

Velkým přínosem je zatím brankář Dominik Hrachovina. „Dominik chytá výborně a jsme rádi, že ho tady máme,“ chválí svého spoluhráče v masce, který vychytal další vítězství.

Den před zápasem s Kometou navštívil Vlach utkání pražské Slavie ve fotbalové Lize mistrů proti Interu Milán.„Něco jsem tam odkoukal od Lukaka,“ žertovala liberecká třiapadesátka.

K průběhu střetnutí s Libercem se vyjádřil dvougólový snajpr Komety Martin Zaťovič. „Řekl bych, že se jednalo o vyrovnané utkání. Liberec hrál výborně a zachytal jim gólman. Bylo to o štěstí, kdo dá rozhodující gól. Bohužel pro nás ho dali oni. Dělali jsme zbytečné chyby, za které jsme zaplatili,“ litoval brněnský útočník.

Klání bylo i plné šarvátek, což mohlo vyvolat vzpomínky z posledních sérií v play-off. „Oba kluby jsou silné. Každý hrál na maximum a docela se to řezalo. Pro hokej je to jenom dobře, ale výsledek je pro nás negativní. Musíme se z toho poučit. Jedeme dál, sezona je ještě dlouhá a zbraně neskládáme,“ hecuje své parťáky Zaťovič.

Byl jste přesvědčen o tom, že Vlachův gól bude platit? „To byl jasný gól. Nešlo tam o žádné kopnutí. Hráč reagoval na puk letící ve vzduchu a odrazilo se mu to do nohy a pak do brány.“