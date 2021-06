„Jdu sem s tím, že bych chtěl týmu pomoct, aby hrál co nejlépe a měl šanci získat pohár,“ prozradil mistr světa z roku 2010.

Proč jste si vybral právě Liberec?

Mělo to pár důvodů. Volal mi Patrik Augusta už v sezoně před uzávěrkou přestupů. Když jsem se dozvěděl, že zájem o mě trvá i po sezoně, tak jsem neváhal. Liberecká organizace dělá hokej dobře, což je samozřejmě vidět. Jedná se o jeden z nejlepších klubů v Česku.

Měl jste i jiné nabídky?

Abych pravdu řekl, tak jakmile jsem věděl o zájmu Liberce, tak už jsem neřešil nic jiného.

Kladete si nějaké cíle?

Chci dát góly a pár nahrávek. Ne, dělám si srandu (smích). Jdu sem s tím, že bych chtěl týmu pomoct, aby hrál co nejlépe a měl šanci získat pohár.

Jak se vám zatím líbí v Liberci?

Všechno je dobrý, jen na silnici bylo zúžení asi pět kilometrů (úsměv). Kabinu trochu znám. Byl jsem tady, když jsem hrál reprezentační turnaje. Město taky trochu znám. Myslím si, že všechno bude v pohodě.

Co byste řekl k výkonům českého týmu na mistrovství světa?

Byl jsem taky v situaci, kdy prohrajete jeden dva zápasy a všichni vás zatracují. Pak jeden vyhrajete a je všechno zalité sluncem. Teď to bude o tom, zda se dostaneme do čtvrtfinále. Věřím, že to kluci zvládnou a porazí jak Dány, tak i Slováky.