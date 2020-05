Jak Češi zářili v hokeji. 2015: Symbolické rozloučení

Některé věci se zkrátka nemění. Když od stavby pražské megaarény uběhlo jedenáct let a do Česka se vrátilo hokejové mistrovství světa, lákalo domácí fanoušky do ochozů opět především jedno jméno. Jaromíru Jágrovi sice bylo už 43 let, pořád však zůstával tahounem národního týmu. Bylo až s podivem, jak diváci i spoluhráči neochvějně spoléhají na schopnosti slavného veterána.

Hokejové utkání mistrovství světa mezi Českou republikou a Kanadou v pražské O2 Areně | Foto: Deník/Luboš Jeníček