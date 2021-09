Jágrova trefa nestačila. Tygři si podali Kladno a jdou do čela extraligy

Liberečtí hokejisté jdou do čela extraligy. Rozhodla o tom páteční výhra 3:2 nad Kladnem, kde se poprvé v extralize prosadil i Jaromír Jágr. Nebylo to nic platné. Tygrům vystřelil důležitou výhru Filippi. To se psala 50. minuta.

Liberecký kanonýr Michal Birner. | Foto: ČTK

Na začátku svého druhého extraligového týdne se hokejoví Rytíři vypjali k určitě nejlepšímu dosavadnímu výkonu. Na ledě obrovského favorita Liberce statečně vzdorovali, s Bílými tygry sahali po bodu, ale nakonec vyhráli v pěkném utkání přece jen domácí. Zapotili se, ale o gól lepší přece jen byli – 3:2. V neděli už Rytíři budou chtít zlou sérii zlomit, v Chomutově přivítají brzy po obědě Litvínov. Jaromír Jágr je nejstarším hráčem, který kdy v české extralize skóroval. Je mu 49 let a 7 měsíců, přesto je pořád bhodně platný. Kdo o tom měl pochyby, přesvědčil se v pátek večer. Hrál výborně, měl šance, vynutil si přesilovky. I díky jeho hezké trefě Kladno po první třetině mohlo doufat v první bodový zisk, když matador odpověděl na úvodní zásah jiného veterána Klepiše. Co je úžasné, že mu Home Credit Arena za gól zatleskala, to je v Čechách po zásahu hostů jev hodně neobvyklý! V závěru třetiny však Birnerova dokonalá teč vrátila náskok tygrům. Ti navíc vládli i v úvodu druhé části, ale pak Rytíři ubránili oslabení a začali zase útočit. Tři velké šance Jágra, Kubíka a Baránka ještě gólem neskončily, ale hned první početní převaha ano – po 17 vteřinách Plekanec nabil Kristovi a ten Kváču propálil. Až v polovině poslední třetině přibila výtečná první formace domácích Kladno před branku Bowa a Filippi bombou od modré rozhodl. Rytíři sice sahali po vyrovnání při dvou přesilovkách, ale Jágr zblízka trefil jen Kváču a Plekanec dvě vteřiny před koncem minul. Tři body zůstaly doma. Kladno poprvé nasadilo nové posily Strnada s Dvořáčkem, druhý jmenovaný dokonce naskočil vedle Plekance. Oba už měli dresy s jmenovkami a v novém byl rovněž brankář Bow. Zelené betony Dallasu konečně nahradila modrá barva. Nováčci v sestavě nahradili dosud nevýrazného Ciampiniho a Hajného. Poprvé naskočil obránce Suchánek, který se zranil právě v Liberci v přípravném duelu.