Těšil jste se po pauze na začátek letní přípravy?

Těšil jsem se. I když s většinou kluků jsem byl stejně v kontaktu. S některými jsme se vídali tady v Aréně, když chodili fandit na juniorskou ligu, s některými jsme si telefonovali.

Jak náročné pro vás bylo období vyjednávání s hráči, s kluby?

Jako po každé sezóně, je to spousta nekonečné práce, ale je to součást mojí funkce. Něco vyšlo, něco nevyšlo, něco je stále ještě v jednání.

Co znamenají pro klub nové posily Oscar Flynn a Uvis Janis Balinskis?

Jsem rád, že se stanou součástí naší organizace. Uvis je jeden z nejlepších obránců se spoustou mezinárodních zkušeností. Je to komplexní obránce, který umí dobře rozehrát i podpořit i útok. Slibujeme si od něj, že nám pomůže jak směrem dopředu, tak při rozehrávce. Oscar je rychlík z extraligy, je drzý a je nepříjemné proti němu hrát, takže jsme rádi, že ho máme na naší straně. Líbí se mi jeho buldočí zarputilost. Je to mladý kluk, který se chce zlepšovat a zapadá nám tím do koncepce hráčů, o které máme zájem.

Jak bude vypadat letní příprava týmu?

Po delší době nás čeká dlouhá příprava. Na jednu stranu je to samozřejmě dobře, protože máme před sebou spoustu práce. To je kompetence trenéru. Určitě ale chceme jezdit minimálně jednou týdně na ledy. Tam se sejde celé mužstvo, tedy i ti, co mají individuální přípravu. V minulých sezónách se nám to osvědčilo.

Myslíte, že po tom, co váš tým vypadl ve čtvrtfinále, bude v téhle sezóně hladovější po výsledcích?

Já jsem o tom přesvědčený. Procházíme generační obměnou, máme tu mladé hráče, kteří se rok od roku zlepšují a věřím, že když na ně naložíme víc, tak se toho dobře zhostí.

Kdo z juniorského týmu má šanci se zapojit do přípravy mužského týmu Tygrů?

Už jsme se domluvili s Adamem Měchurou, Danielem Králem a Jakubem Dvořákem, který hrál doteď v osmnáctkách. Ostatní hráči půjdou do prvoligového programu, na kterém jsme domluveni s Litoměřicemi. Hráčský rozvoj mladých kluků a monitorování nadějných hráčů by měl mít na starosti nový asistent Valdemar Jiruš. To je taková pozice, která je poměrně běžná v NHL, ale u nás ještě ne. To mužstvo bude poměrně široké, ale my tady nemůžeme držet 30 hráčů. Potřebujeme, aby hráli a získávali zkušenosti. Přitom je ale budeme mít pod kontrolou a zůstanou stále Tygry.

Máte obavy, že vám některé mladé hráče jako například Adama Kepku, může zlákat klub ze zámoří?

Podle nové smlouvy IHF a NHL mohou hráči do 15. června kdykoliv odejít, když podepíší kontrakt v NHL. Takže pokud to přijde, tak se tomu asi neubráníme. Adam měl fantastickou sezónu a víme, že je to pro ně zajímavý hráč, ale dokud nepřijde nějaká konkrétní nabídka z NHL, tak s ním na příští rok prostě počítáme.

Zkoušíte k návratu přemluvit i Ladislava Šmída?

Já Láďovo rozhodnutí úplně chápu, ale přemlouvat ho budu pořád. Dobře vím, že spoustě dobrých hráčů začne hokej chybět a rozhodnutí ještě přehodnotí. Je to na něm, ale já mu určitě občas zavolám a v kontaktu zůstaneme. Říkal jsem mu, že i takový hráč jako Michael Jordan se vracel několikrát, takže by nebyl jediný.

Hledáte ještě nějaké hráče?

Hledáme pořád. Někteří hráči, se kterými jednáme, čekají na mistrovství světa a další nabídky, takže uvidíme, jak to všechno dopadne. Když se podívám na sestavu, tak myslím, že bychom potřebovali ještě jednoho útočníka.