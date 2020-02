Liberec začal aktivně, Musil se proháčkoval až před Kantora, ale koncovku celé akce nezvládl. Na opačné straně pak zahrozili Kusý s Látalem, ovšem i Hrachovina odolal. Vzápětí ještě trefil břevno Tybor. Pardubice pak nevyužily dvě přesilovky za sebou, a tak mohl udeřit Bulíř, avšak ležícího Kantora nepřehodil.

To se povedlo až Liboru Hudáčkovi. Slovenský útočník Bílých Tygrů se v obranném pásmu zmocnil puku, projel až před Kantora, zkušeně si počkal a potom poslal puk do odkryté části branky. Do kabin tak odcházel spokojenější Liberec.

V úvodu druhé třetiny se před Hrachovinou ocitl Svačina, ale Hrachovina si mezeru mezi betony pohlídal. Na další pardubickou akci už nestačil. Poulíček přenechal kotouč Michalu Vondrkovi, který přesnou střelou po ledě srovnal.

Pak měli další dobré možnosti Tybor se Svačinou, liberecká obrana tentokrát nekapitulovala. Následně stáli při Liberci všichni hokejoví svatí, protože Kousal se natlačil až před libereckého brankáře, načež trefil břevno. Pravdivost tohoto tvrzení potvrdil rozhodčímu Hradilovi i videorozhodčí.

Závěr prostřední periody ještě zpestřila potyčka, do které se nejvíce zapojili Ladislav Šmíd s Tomášem Rolinkem. Do pardubického beka Hollanda se dokonce pustil gólman Hrachovina a začátek třetí části se tak nesl v početní výhodě pro Pardubice.

Po přestávce mohl dostat Pardubice do vedení Vondrka, tentokrát však neuspěl. To byla poslední velká příležitost na dlouhou dobu. Pak se hrálo především o střední pásmo a nikdo nechtěl udělat chybu.

Náskok si znovu vytvořili Tygři. Graborenko nahodil puk od modré čáry a před Kantorem tečoval Jan Ordoš. Platnost gólu musel posvětit videorozhodčí. Záhy bylo pro Liberec ještě veseleji. V početní převaze se sám před Kantorem prosadil Libor Hudáček, jenž zaznamenal druhou trefu v utkání.

Dynamo pak zkusilo hru bez brankáře, ale sázka do loterie nevyšla. Puku se po vyhraném buly zmocnil Jan Ordoš a dopravil jej do prázdné klece. Liberec tak porazil Pardubice 4:1.

Tipsport extraliga – 48. kolo

HC Dynamo Pardubice – Bílí Tygři Liberec 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Branky a asistence: 25. Vondrka (Poulíček, Zacharčuk) - 10. Hudáček (Zachar), 53. Ordoš (Graborenko, Krenželok), 54. Hudáček (Bulíř, Jelínek), 58. Ordoš (Krenželok, Jelínek). Rozhodčí: Hradil, Kika – Ganger, Klouček. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. Diváci: 8 535.

Sestavy

HC Dynamo Pardubice: Kantor (Kacetl) – Mikuš, J. Zdráhal, S. Zacharčuk, J. Kolář, T. Voráček, Holland, Blažej – Vondrka, R. Kousal, Tybor – Mandát, Poulíček, Svačina – Kusý, Harju, Látal – Blümel, Rolinek, Paulovič. Trenér: Razým.

Bílí Tygři Liberec: Hrachovina (Schwarz) – Šmíd, Knot, Derner, Graborenko, Kolmann, T. Hanousek, Havlín – M. Zachar, L. Hudáček, Ordoš – Marosz, Bulíř, A. Musil – L. Krenželok, P. Jelínek, J. Vlach – Rychlovský, Šír, Valský. Trenér: Augusta.