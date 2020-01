Statisticky nejlepší brankář soutěže Dominik Hrachovina se prezentoval dalším výborným výkonem, kterým vynuloval hokejisty Komety. „Odehráli jsme dobrý zápas. Myslím si, že Kometa proti nám neměla vůbec nic. V kritických situacích jsme zachovali chladnou hlavu a byli jsme lepší,“ zhodnotil duel liberecký brankář Hrachovina.

„Proti Brnu jsem se moc nezapotil. Akorát při té přesilovce ve druhé třetině, při které se lámal chleba, jinak jsem toho moc neměl,“ přiznal strážce tygří svatyně.

V jedné situaci však Hrachovinovi vypomohl obránce Ladislav Šmíd. „Gólman tam je od toho, aby puky chytil, a když tam zrovna není brankář, tak tam musí být obránce. Musí si také odvést svoji práci,“ vrátil se s úsměvem k okamžiku, který zaváněl gólem ze strany Komety.

Nečekal jste, že průběh utkání bude vyrovnanější? „Stoprocentně. My jsme se na to střetnutí dobře připravili a od Komety jsme čekali víc, než nakonec předvedla. Podle mě jsme byli jasně lepší a připravenější,“ je přesvědčen Hrachovina, kterému se neřekne jinak než Hrášek.

„Výsledek je pro ně krutý, ale odpovídal realitě na ledě,“ dodal.

Liberecká devětačtyřicítka zároveň přiznala, že o čisté konto se brankář vždycky bojí. „Snažím se na to ale radši nemyslet. Když o tom člověk začne přemýšlet, tak mu tam nakonec něco spadne,“ nabízí recept na to, jak maskovaní muži mohou vychytat čisté konto.

K němu přispěl celý tým včetně obránce Ladislava Šmída. „Hráli jsme odzadu, přičemž Hrášek bránu zavřel. Hráli jsme zodpovědně, útočníci dobře forčekovali a pomáhali nám i bekčekingem,“ vyzdvihl své spoluhráče liberecký bek.

Nebylo pro vás zklamání, co předvedla Kometa? „Hodnotit jejich výkon spíš přísluší hráčům a trenérům Brna. My se soustředíme sami na sebe,“ odvětil Šmíd.

„Nebyl to ale úplně jednoduchý mač, i když výsledek tomu neodpovídá. My jsme do toho ale dali všechno a k ničemu jsme soupeře nepustili,“ pravil spokojeně.

Jak už bylo zmíněno, Šmíd v jednu chvíli suploval v brance za Hrachovinu. „Občas musíme Hráškovi pomoct, i když chytá neskutečně. Od té doby, co přišel, tak nám hrozně pomáhá,“ vypichuje kvality libereckého brankáře.

Za střetnutím s Libercem se ohlédl také útočník Brna Tomáš Plekanec. „Jednoznačně byli lepší. Bylo to o jednom týmu. Liberec dodržoval svoji hru, na kterou jsme nezareagovali,“ hlásil smutně.

„Nehráli jsme to, co jsme chtěli, zatímco Tygři ano. Měli jsme jen pár pološancí,“ uzavřel Plekanec.