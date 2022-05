„Budu každý den tvrdě pracovat, aby byl tým úspěšný. Moje filozofie a nadšení pro trenérskou práci se nikdy nezměnily. Chci to přenést na hráče. Tým má potenciál a já mu věřím. Těším se na setkání s hráči a realizačním týmem. Nemůžu se dočkat začátku sezony,“ řekl klubovému webu Pešán, který vedl i reprezentační týmy do 19 a do 20 let.

„Jsme pyšní, že jsme získali Filipa Pešána do našeho trenérského týmu. Věříme, že Filip má schopnosti pozvednout náš tým. Přináší moderní trendy a nový dynamický vítr do týmu. Jeho zkušenosti s různými mládežnickými týmy jsou příslibem, že využije maximálně potenciálu našich mladých hráčů, které máme v týmu,“ uvedl pro agenturu ČTK sportovní manažer Julien Vauclair, který Ajoie vedl jako dočasný hlavní kouč od 7. února s trenérem juniorky Frédéricem Rothenem po odstoupení Kanaďana Garyho Sheehana.

Národní tým vedl Pešán od sezony 2020/21, kdy jej převzal po Miloši Říhovi starším. Odvolán byl výkonným výborem Českého svazu ledního hokeje po únorových olympijských hrách v Pekingu, kde Češi prohráli v předkole play off 2:4 a poprvé v historii na velké mezinárodní akci nepostoupili do čtvrtfinále.

Loni na světovém šampionátu v Rize Pešánův tým vypadl v boji o semifinále po porážce s pozdějšími vicemistry světa Finy 0:1. Pešána v březnu u reprezentace nahradil Fin Kari Jalonen a na probíhajícím MS v Tampere a Helsinkách postoupil s týmem mezi nejlepší čtyři.

Šéftrenérem svazu byl Pešán od roku 2019, kdy skončil v pozici kouče Liberce. U Bílých Tygrů, které v letech 2017 a 2019 dovedl také ke stříbru, ještě jednu sezonu působil jako sportovní manažer.

Ajoie se loni vrátilo do nejvyšší švýcarské soutěže po 28 letech a skončilo v nesestupovém ročníku na posledním 13. místě. Po postupu Klotenu bude mít liga čtrnáct účastníků. Mezi elitou hrálo Ajoie do loňska jen v ročnících 1988/89, 1989/90 a 1992/93.