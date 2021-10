Jubilejní 800. zápas v pátek sehrál liberecký kapitán Tomáš Jelínek. "Uvidíme, budu hrát, pokud o mně někdo bude stát… V úvodu sezony je naše produktivita bídná, máme hrozně málo gólů, musíme střílet a tlačit se do branky," uvedl liberecký forward.

Zajímavý zápas plný zvratů se hrál i pod Ještědem. Hosté vedli, Liberec otočil, šel pro výhru, ale v posledních pěti minutách daly Pardubice dva góly. Bílé Tygry dlouho držel brankář Petr Kváča, jenž vychytal hodně šancí a mimo jiné i trestné střílení pardubického Matěje Pavloviče. Ani to nestačilo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.