Tým ze severu byl v úvodu živější, hladovější a v páté minutě udeřil. Najman zabojoval za domácí bránou, vrátil puk mezi kruhy a nekrytý Ordoš otevřel skóre.

Následně však hosté faulovali a Plzeň přesilovky umí. Brankář Kváča byl pod palbou, Rekonen napoprvé neuspěl, ale ještě si sáhl pro vyražený puk a našel mezírku mezi gólmanovými betony – 1:1.

Následně Svoboda, který se do indiánské svatyně vrátil poprvé od debaklu minulou neděli v Pardubicích a v extralize hrál za Plzeň stý zápas, vychytal Frolíka. A před první pauzou šli domácí se štěstím do vedení. Liberecký J. Dvořák nechtěně přikopl puk k rozjetému Blomstrandovi a ten pálil pod horní tyč – 2:1.

„Vstup do utkání jsme neměli ideální, rychle jsme inkasovali, ale hráče jsme nabádali nadále k aktivitě, což následně vyústilo v naše dvě branky,“ hodnotil úvodní periodu plzeňský trenér Petr Kořínek.

Průběh prostřední části ovlivňovala vyloučení. Zatímco Plzeňští své přesilovky i díky obětavosti hostů nevyužili, sami dvakrát rychle po sobě zamířili na trestnou lavici a Tygři v převaze pět na tři dorovnali stav. A chvíli nato přečíslení dvou na jednoho po souhře s Flynnem proměnil Ordoš a zapsal druhý gól v utkání.

Navíc po zákroku soupeře a nárazu do mantinelu odstoupil z boje Blomstrand.

„Za stavu 2:1 jsme měli dvě přesilové hry, nicméně jsme skóre nenavýšili. Poté jsme zcela zbytečně udělali dva fauly a hosté zápas otočili. Před třetí třetinou jsem hráčům ale i tak říkali, že se nic neděje, že soupeř vede pouze o jednu branku,“ říkal po boji kouč Kořínek.

Jenže Liberec byl lepší i na začátku třetí části, mohl zvýšit svůj náskok, ale Svoboda vytáhl skvělé zákroky. Lapil Frolíkovu ránu do protipohybu a kryl i pokus Faško-Rudáše.

Pak se znovu blýskla čerstvá slovenská posila Holešinský. Individuálně se prosmýkl obranou hostů až před Kváču, srovnal na 3:3 a připsal si třetí gól ve třetím startu za Plzeň. Tenhle nákup Škodovce, zdá se, vyšel.

S ubíhajícím časem to byli Indiáni, kteří v už spíš taktické bitvě byli blíž vítěznému gólu. Ještě v samém závěru to na Kváču zkoušel Holešinský, neuspěl, Kodýtek následně jen lízl tyčku a šlo se do prodloužení. Nastavení ale jen po 22 sekundách ukončil po průniku vítěznou ranou liberecký Filippi.

„Prodloužení bylo po naší chybě rychle rozhodnuté. Před reprezentační přestávkou jsme ale ze tří utkání urvali šest bodů, nyní potrénujeme a připravíme se na další zápasy,“ prohlásil trenér Petr Kořínek.

„Poslední dobou hraje Plzeň velice dobře, navíc se tu sbírají body jen velice obtížně a proto si vážíme i výhry v prodloužení,“ konstatoval liberecký asistent Jiří Kudrna.

Další zápas hraje Škodovka až v pátek 18. listopadu od 18.00 hodin v Brně s Kometou.

Rozhodně jsem nechtěl protihráče zranit, prohlásil Chorý o střetu se Sörensenem

Škoda Plzeň – Liberec 3:4 pp

Třetiny: 2:1, 0:2, 1:0 – 0:1. Branky a nahrávky: 7. Rekonen (Kodýtek, Hrabík), 17. Blomstrand, 48. Holešinský (Schleiss, Kodýtek) – 5. Ordoš (A. Najman, Frolík), 35. Balinskis (Vlach), 37. Ordoš, 61. Filippi (Birner, Balinskis). Rozhodčí: Horák, Kika – Lhotský, Malý. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Střely na branku: 28:25. Diváci: 3 897.

Nejlepší hráči: Adrián Holešinský – Jan Ordoš.

Plzeň: Svoboda – Baránek, Zámorský, Kvasnička, Vitaloš, Houdek, Kaňák, Kremláček – Schleiss, Kodýtek, Rekonen – Blomstrand, Mertl, Holešinský – Suchý, Malát, Hrabík – A. Dvořák, Bitten, Adamec. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Liberec: Kváča – Balinskis, Štibingr, Kolmann, Melancon, Derner, J. Dvořák, Aubrecht – Birner, Filippi, Faško-Rudáš – Vlach, A. Najman, Frolík – Ordoš, Jelínek, Flynn – Dlouhý, Šír, Rychlovský. Trenéři: P. Augusta, Jiří Kudrna a Jiruš.