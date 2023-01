„Bylo to vyrovnané utkání, které rozhodly přesilové hry a naše nemohoucnost v nich. Především početní výhoda pět na tři se nám hrubě nepovedla. Soupeř byl víc nachystaný a pracoval v přesilovkách lépe, než my. Zápas byl ale podle mě opravdu vyrovnaný,“ řekl liberecký trenér Patrik Augusta.

Kometa domácího prostředí využila. „Myslím si, že jsme byli na začátku nervózní. Chtěli jsme hlavně navázat na povedené výsledky v minulých utkáních. Uklidnil nás gól z přesilovky a oslabení tří proti pěti, které jsme poté ubránili. Gólman byl vynikající a celý tým bojoval, pracoval a šel si za vítězstvím,“ hodnotil duel brněnský kouč Jaroslav Modrý.

Jeho tým jede. Po Českých Budějovicích (5:2) a Kladnu (3:0) tentokrát přehrál i Liberec a připsal třetí výhru v řadě. „Podali jsme hlavně skvělý týmový výkon a rozhodla zlepšená hra v těch posledních třech zápasech. Důležité bylo, že jsme za stavu 1:0 ubránili přesilovku 3:5. To nás semklo. Máme za sebou skvělý týden, devět bodů z devíti možných. Věřím, že nám pomohou psychicky a logicky nám pomohou i v tabulce,“ řekl brněnský brankář Dominik Furch, jenž drží už téměř 130 minut neprůstřelnost: „Uvidíme, jak to bude dál. Dva zápasy jsem neinkasoval, ale jak šňůra bez inkasovaného gólu trvá, tak rychle může také skončit,“ dodal Furch.

V hlavních rolích byli brankáři také na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově – domácí Šimon Zajíček a hostující Dominik Hrachovina. O vítězi utkání rozhodovaly až samostatné nájezdy, ve kterých dvakrát uspěl litvínovský Giorgio Estephan.

„První třetina byla z obou stran velmi nervózní. Pomohl tomu také význam utkání pro oba týmy. Ve druhé třetině jsme tahali za kratší konec. Díky Šimonu Zajíčkovi a obětování hráčů jsme prostřední část zápasu ustáli. Třetí třetina byla opět nervózní a bylo to o jedné brance. Čekal, že v průběhu šedesáti minut na jedné straně gól padne. Nestalo se tak. Vzali jsme si druhý bod za nájezdy, za který jsme rádi. V konečné tabulce se bude počítat každý bod,“ konstatoval litvínovský trenér Karel Mlejnek.

A jak viděl urputnou bitvu jeho českobudějovický protějšek David Čermák? Zápas byl dlouho 0:0 a bylo asi jasné, že rozhodne jeden gól. Šance i ty vyložené byly na obou stranách. Mrzí nás druhá třetina, kdy jsme si vytvořili hodně šancí, ale bohužel jsme je neproměnili. Litvínov proměnil dvě penalty a my jen jednu,“ zrekapituloval trenér Motoru.

S devíti zápasy do konce mají litvínovští chemici náskok sedmi bodů před posledním Kladnem, na jehož ledě se představí v pátek. „Určitě to bude hodně důležité. S nimi hrajeme naposledy, bude to šance zase jim odskočit,“ řekl po nedělní bitvě 21letý litvínovský brankář Šimon Zajíček.

Liberec přivítá v pátek v od 18.00 Mladou Boleslav.