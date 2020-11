Národní sportovní agentura v čele s předsedou Milanem Hniličkou ve spolupráci s vládou a ministerstvem zdravotnictví dokázala vyjednat podmínky, za kterých by mohla extraliga pokračovat. Největší problém bude asi v četnosti testování, protože zatím platí, že hráči by měli být otestováni před každým zápasem.

Na stole je ale výjimka, která by nebyla tak přísná. Přeci jen jeden test vyjde na zhruba 1500 korun. Nyní by už nemělo nic bránit v pokračování Tipsport extraligy.

„Nejtěžší byla ta nevědomost, když jeden den na konci tunelu vysvitla naděje a hned následující zase zcela zhasla. Samozřejmě, že všichni chtějí zápasový rytmus,“ přiznal v rozhovoru pro klubový web trenér Bílých Tygrů Liberec Patrik Augusta.

„Čas jsme využili ke zlepšování kondice v rámci suché přípravy, krom toho jsme využívali posilovny do takové míry, jakou nám vládní opatření povolila. Věřím, že kádr je dostatečně připraven. O to více jsme si návrat na led užili,“ uvedl po prvním tréninku na ledě.

Co všechno lze ještě stihnout vypilovat před ostrým utkáním proti Olomouci? „Zvládnout se dají všechny základní prvky. Nejdůležitější však bude sžít se po pauze s ledem a kotoučem. Hráči si musí připomenout běžné hokejové návyky, jež jsou během sezony tak patrné, což chvíli potrvá. Podmínky jsou ale pro všechny stejné a my se hrozně těšíme, přestože se bude hrát ob den a nebude to jednoduché. Všichni ale chceme hrát.,“ říká jasně Augusta.

Lze se vůbec nějak v této situace nachystat na soupeře? „Máme to tady nastavené tak, že hlavní je zaměřit se na sebe. Přesto si rozebereme i soupeře, a jelikož jsme s Olomoucí už letos hráli, nějaké materiály k tomu máme. Start bude hodně náročný, hlavně po té pauze,“ uzavřel liberecký kouč.