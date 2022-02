„Kluky chválím. Od gólmana až po posledního hráče to byla parta válečníků. Vítězství jsme uválčili velice dobrým, zodpovědným a poctivým výkonem. Když takhle pracujete, tak pak máte to štěstí a odrazy jdou vaším směrem. Za mě gratulace do kabiny, už si ani nepamatuju, kdy jsme naposledy z Třince vezli body,“ uvedl kouč Patrik Augusta, který věří, že slibnou formu potvrdí jeho svěřenci i v dalších zápasech: „Je důležité mít výkonnost v klíčové části sezony. To jsme si říkali už před jejím začátkem, tušili jsme, že nám po letních změnách může chvíli trvat, než si všechno sedne.“

V lepší budoucnost věří i na stadionu Ivana Hlinky. Litvínovští zabrali po sérii čtyř porážek a vzdálili se čtrnáctému Kladnu, které v neděli nehrálo, na rozdíl pěti bodů.

„Už jsem měli i takové deprese, ale dostali jsme se z toho. Myslím si, že i ten výkon předtím v Plzni byl dobrý. Bohužel jsme to ztratili, ale udělali jsme aspoň bod. Proti Boleslavi jsme šli do utkání s čistou hlavou a otočili utkání proti silnému soupeři. Věřím, že nás to nakopne.Nálada je výborná. Jsme moc rádi, že jsme to zlomili. Je to pro nás velká úleva, ale nekončí to jedním zápasem. Musíme zabrat, udělat nějakou šnůru výher a posunout se výše,“ prohlásil litvínovský útočník Patrik Zdráhal, který vyrovnávající brankou odstartoval litvínovský obrat.

Spokojenost neskrýval ani litvínovský trenér. „Za tři body jsme moc rádi, jelikož jsou pro nás velmi důležité. Doufám, že se kluci trochu uklidnili. Už v Plzni jsme odehráli dobrý zápas, ale bohužel jsme to nedokázali uhrát v následném prodloužení. Hráčům bych chtěl poděkovat za obrovskou bojovnost. Toto je něco, co nás může v dalších zápasech někam posouvat,“ řekl kouč Vladimír Růžička, do jehož sestavy se po olympijských hrách vrátil důležitý bek Janis Uvis Balinskis. I on by měl ve finiši pomoci.

Další program hokejové extraligy:

Úterý 22. února – 55. kolo: 17:20 HC Kometa Brno – HC Verva Litvínov (4:3, 4:2, 3:2 v prodl.; ČT sport), 17:30 BK Mladá Boleslav – Mountfield Hradec Králové (0:2, 4:3 v prodl., 2:5), HC Škoda Plzeň – HC Vítkovice Ridera (3:2, 3:2 v prodl., 2:4),18:00 HC Olomouc – Rytíři Kladno (3:2, 4:3, 0:2), HC Dynamo Pardubice – Bílí Tygři Liberec (4:3, 2:3 v prodl., 4:3 v prodl.).

Středa 23. února:

Dohrávka 48. kola:

18:00 Bílí Tygři Liberec – HC Energie Karlovy Vary (3:2, 3:2, 3:2).

Dohrávka 55. kola:

18:30 HC Sparta Praha – HC Motor České Budějovice (2:5, 0:2, 1:5; O2 TV Sport).