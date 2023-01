Liberečtí hokejisté nechali zapomenout na páteční prohru 0:2 ve Vítkovicích a v nedělním 40. kole porazili doma pod Ještědem Hradec Králové 3:1. Druhý zástupce severu Čech mezi extraligovou elitou, tedy Litvínov, sice prohrával na vítkovickém ledě 0:2, ale nakonec i on připsal do tabulky dvoubodový zisk. Vynutil si prodloužení, pak i nájezdy a v nich ve 13. sérii tříhodinovou bitvu rozhodl Michal Gut.

Bílí Tygři dobře začali, po deseti minutách vedli 2:0 a hosté korigovali až těsně před koncem. Domácí táhli útočníci druhé formace Flynn, Frolík a Najman, kteří shodně do osobním statistik připsali dva kanadské body.

„Byl to další těžký zápas na domácí půdě. Doma chceme bodovat, každý bod je pro nás důležitý. Vzhledem k tomu, že je Hradec v závěsu za námi, jsme moc rádi, že jsme toto utkání zvládli. Měli jsme perfektní vstup do zápasu, výborný pohyb a mnoho šancí. Vstřelili jsme dvě branky, dokonce si myslím, že jich mohlo být více. Druhá dvacetiminutovka přinesla několik těžkých střídání, které jsme ale ustáli. I branka ve třetí třetině byla důležitá, nasměrovala nás totiž k zisku třech bodů. Celý tým předvedl skvělý výkon a rozhodně jsme zvítězili zaslouženě,“ řekl liberecký asistent Jiří Kudrna.

„První střídání určilo ráz zápasu, udělali jsme faul a dostali gól do prázdné brány. V první třetině jsme spali, neměli jsme dobrý pohyb a byli jsme všude pozdě, proto Liberec úvodní dvacetiminutovku zaslouženě vyhrál 2:0. Myslím, že ve druhé části utkání byly šance na obou stranách, ale my nebyli schopni dát gól. V 11. minutě jsme zkusili power play, zariskovali jsme a alespoň jedna branka nám tam padla,“ uvedl hostující trenér Petr Svoboda.

Litvínov prohrával po úvodní třetině na vítkovickém ledě 0:2, první periodu ho domácí „přestříleli“ 20:5, ale chemici se do zápasu dostali. Ve 23. minutě obstaral kontaktní branku Jaks, dvě minut před koncem si prodloužení vynutil Abdul a po 26 nájezdech slavili hráči ze severu Čech, neboť ti využili čtyři, poražení o jeden méně.

„Chtěl bych říct, že vstup do toho zápasu se nám nepovedl. První střídání a hned inkasovaný gól, více se k tomu nebudu vyjadřovat. I díky tomu byla velmi ovlivněná první třetina. Byli jsme všude pozdě, soupeř byl jednoznačně lepší. Nám ve druhé a třetí třetině pomohly k návratu do utkání dvě přesilové hry, takže za to jsme samozřejmě rádi. Toho, že jsme to dotáhli k samostatným nájezdům a ke dvěma bodům si ceníme," prohlásil litvínovský trenér Karel Mlejnek.

„Vstup do utkání jsme měli velmi dobrý, i celá první třetina byla z naší strany odehrána, dá se říci výborně. Měli jsme pohyb, měli jsme šance, tlačili jsme se do zakončení, dali jsme dvě branky. Do druhé třetiny jsme ale vstoupili hodně lehkovážně, začali jsme Litvínov pouštět do přečíslení a vrátili jsme Litvínov do hry. Využili dvě přesilovky, my jsme je neubránili. Rozhodly speciální týmy," uvedl z domácího trenérského štábu Radek Philipp.

Extraliga, 40. kolo:

Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 1. Flynn (A. Najman, Melancon), 10. Ordoš (Derner), 42. Frolík (A. Najman) - 59. Lev (Lalancette). Rozhodčí: Hribik, Pilný - Kajínek, Hynek. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 5583.

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, M. Ivan, Štibingr, Derner, Kolmann - Faško-Rudáš, Filippi, Birner - Flynn, A. Najman, Frolík - Rychlovský, Jelínek, Ordoš – Dlouhý, Šír, J. Vlach. Trenér: Augusta.

Hradec Králové: J. Růžička - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, P. Marcel - K. Lang, Cingeľ, Eberle - Jergl, Lalancette, Perret - M. Novák, Lev, R. Pavlík - Pajer, Štohanzl, Morong. Trenér: T. Martinec.

HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov 2:3 po nájezdech (2:0, 0:1, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 1. L. Krenželok (Lakatoš, Marosz), 20. Roberts Bukarts (Mikuš, Mueller) - 23. Jaks (Estephan, Hlava), 58. Abdul (Kudrna, Zile), rozhodující nájezd Gut. Rozhodčí: Obadal, Šír - Axman, Gebauer. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:2. Diváci: 5196.

Vítkovice: Stezka – Gewiese, Raskob, Mikuš, Grman, Prčík, J. Stehlík, Koch – L. Krenželok, Marosz, Lakatoš – Bukarts, Krieger, Mueller – Kotala, Dej, Kalus – Lednický, Chlán, Fridrich. Trenér: M- Holaň

Litvínov: Zajíček – Zile, D. Zeman, Freibergs, Strejček, Demel, Jaks, Šalda – Kudrna, Sukeľ, Berka – Abdul, Estephan, Zdráhal – Danielčák, Gut, Hlava – Havelka, Fronk, L. Stehlík. Trenér: K. Mlejnek.