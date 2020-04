Na atletickém oválu ve Sport Parku Liberec se přesně podle nařízení sešlo osm hokejistů: Marek Zachar, Tomáš Havlín, Tomáš Hanousek, Adam Najman, Jan Šír, Jakub Rychlovský, Matěj Žajdlík a Ondřej Buchtela. Tygří smečku měl na povel kondiční trenér Aleš Pařez.

„Připravíme se a jedeme!“ Přesně takhle zahájil první skupinový trénink Aleš Pařez. „Zvedni to koleno pěkně nahoru,“ nabádal své svěřence Pařez.

„Myslím si, že skupinový trénink všichni přivítali, protože dosud kluci cvičili pouze doma. Nyní je možnost se potkat na hřišti, i když musí být dodržena všechna bezpečností opatření,“ řekl asistent trenéra Bílých Tygrů Jiří Kudrna.

Uvolnění striktních opatření uvítal také obránce Tomáš Havlín. „Je super, že můžeme začít a konečně vyrazit ven. Navíc je krásné počasí,“ pochvaloval si.

„Jsme tady na sluníčku, což je super. Máme zde nějakou výbavu, kterou si můžeme vytáhnout ven, to jsme dříve neměli. Co se týče logistiky, tak věci jsou v pořádku,“ přikývl Aleš Pařez.

Jak se těšil útočník Adam Najman na úvodní trénink? „Těšil jsem se hrozně moc. Mně totiž skončila sezona v lednu a s klukama se tak můžeme připravit na další. Pokecáme a je to lepší, než aby člověk trénoval sám.“

Na otázku, jak probíhalo rozdělování hráčů, kteří vyrazili ke skupinové přípravě, odvětil Jiří Kudrna takto: „Je tady osm mladších hráčů, kteří by měli v této skupině absolvovat přípravu. Je to jedna ze skupin, jak by mohli spolu fungovat.“

„Neděláme nic těžkého, žádné skákání nebo překážky, protože dynamika a výbušnost teprve přijde. Teď je duben, což pro nás znamená udělat nějaký základ a na tom stavět,“ prozrazuje Pařez.

Jak strávil nouzový stav útočník Marek Zachar? „Byl jsem doma s rodinou. Pomáhal jsem rodičům na baráku, takže jsem trénoval klasickým způsobem s lopatou a krumpáčem,“ usmál se rychlonožka Zachar.

Tomáš Havlín zároveň prozradil, jak bude teď vypadat další průběh improvizované přípravy. „Budeme trénovat zase po skupinkách a plán se bude asi upravovat podle toho, jak se budou uvolňovat omezení. Myslím si, že se to bude řešit podle aktuální situace,“ uzavřel Havlín.

„Letošní přípravné období začalo dříve. Liberec je zvyklý hrát každý rok dlouho play-off, příprava se tak mnohdy týkala až června, či půlky května. Věříme, že ve druhé polovině července budeme moci zahájit část přípravy na ledě. Specifikum letošní přípravy je, že je více individuálně zaměřená a samozřejmě na ni máme delší čas,“ řekl pro klubový web Jiří Kudrna.

Novou sezonu by měli Tygři začít domácím zápasem s Pardubicemi.