Před fotoaparát se postavili nejen samotní hráči, ale také členové realizačního týmu a vedení klubu. Poté se dostalo i na hokejisty z farmářských Benátek nad Jizerou.

Celou akci měl pod palcem dlouholetý fotograf klubu Jiří Princ. „Už o den dříve jsem si zde všechno připravil, abychom se s tím pak nemuseli zdržovat. Vytvořili jsme si v hale dvě fotící centra, celkem na ně připadá sedm světel. Další tři pak využíváme na akční fotky, které se tvoří přímo na ledové ploše,“ prozradil pro webové stránky Bílých Tygrů Princ.

Každý hráč Bílých Tygrů musel udělat tři individuální fotografie. Jednu v dresech pro domácí zápasy v Tipsport extralize, druhou pak ve speciálních trikotech určených pro utkání v Lize mistrů a třetí v klubových tričkách. V souvislosti s aktuálními opatřeními proti šíření koronaviru si Tygři pořídili kromě klasické fotky i snímek, ve kterém byli všichni zahaleni v roušce.

Mimo samotného focení se hráči podíleli na vytvoření klipů, které běží na kostce nad ledem před každým domácím duelem při představování liberecké sestavy.

Průběh focení si pochvaloval sám fotograf. „Kluci jsou profesionálové, každý rok je to větší a větší sranda. Celkový proces focení jsme se snažili zredukovat na minimum. Hokejisté sami vědí, že je potřeba, aby to co nejlépe odsýpalo,“ řekl Princ.

„Nevadí mi to, člověk už si na to za ta léta zvykl. K předsezónnímu období to prostě patří,“ má jasno útočník Michal Bulíř.

Bílí Tygři si pro své příznivce nachystali jednu novinku. Kompletní tým byl rozdělen do dvojic, které spolu poměřily své vědomosti. Kromě hokejových témat se dozvíte, jak jsou na tom hráči se znalostmi například ze zeměpisu.