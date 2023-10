V prvním duelu druhé nejvyšší soutěže žen totiž Tygřice dostaly sedmigólový výprask od Roudnice. V dalším kole pak padly 2:3 na ledě pražské Kobry. „Představoval jsem si lepší úvod. Na ty první zápasy jsme jeli třeba v deseti. Některé holky totiž ještě byly na dovolené. Teď už je to lepší, na výkonech je to znát. Na druhou stranu ten výsledek 5:1 z Děčína vypadá suverénně, ale domácí nás párkrát zamkly a gólů mohly dávat více," uznává Vozák.

Zkušený kouč, jenž vedl i ženy České republiky, má v kádru hráčky, které byly v mládežnických reprezentacích. „Mazancová a Horáková hrály za repre osmnáctek. Daří se i Šťástkové. Pro mladé holky je velmi důležité, že ještě hrají s kluky, to jim hodně pomáhá. Anebo mají střídavé starty do extraligy. Hokejové dovednosti těchto hráček zápasy často rozhodují."

Velkou roli také hrají emoce. „Ty dělají v ženském hokeji hodně. Je důležité umět s hráčkami pracovat. Na některé platí být hodný, na některé musíte zvýšit hlas. Hlavně ty jejich emoce musíte dostat pod kontrolu, protože holky často nadávají na rozhodčí, čímž se úplně rozhodí. Je těžké je pak dávat dohromady," je liberecký trenér upřímný.

Tygřice by rády byly v tabulce na samé špici. „Každý by chtěl hrát nahoře. Někdo má myšlenky i na postup. Myslím, že řada holek by ráda hrála extraligu a i by na to měla," tvrdí Vozák.

Liberecká děvčata trénují dvakrát týdně, podle Vozáka mají v organizaci výborné podmínky. „Je paráda, že si holky nemusí vozit věci domů, že mají svou šatnu. Jinde tohle není samozřejmostí."