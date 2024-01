První utkání sledoval z tribuny. Po nešťastném zranění Adama Jiříčka byl dopsán na soupisku a do turnaje vlétl jako kulový blesk. V utkání se Švýcarskem byl dokonce vyhlášen hvězdou utkání na české straně. A to se navíc jedná o nejmladšího hráče reprezentace, kterému je teprve sedmnáct let. Bývalého trenéra seniorské reprezentace ale jeho výkony vůbec nepřekvapují.

Tomáš Galvas je jedním z největších překvapení juniorského MS ve Švédsku. | Foto: IIHF

Co říkáte na výkony Tomáše Galvase na juniorském Mistrovství světa ve Švédsku?

Tomáš podává přesně takové výkony, jako když hraje kdekoliv. Ať už je to juniorka nebo extraliga. On je přírodní typ hokejisty, který řeší situace intuicí a svým talentem. Mrzelo mě, že nehrál hned první zápas, ale počkal si na příležitost a podle mě je jedním ze stěžejních hráčů našeho týmu.

Navíc se jedná o nejmladšího hráče naší reprezentace. Překvapilo vás, jakým způsobem vlétl do turnaje?

Vůbec mě to nepřekvapilo. Tak, jak vlétl do extraligy v dresu Bílých Tygrů, kdy dal gól v jednom z prvních střídání, vlétl i do turnaje. Neřeší situace nervózně, ale nějakým šestým smyslem. V kombinaci s jeho bruslením, ochotou a aktivitou nemůžu být překvapený.

K liberecké organizaci přišel krátce po startu letošní sezony. Zaznamenal jste jeho progres během tréninků?

Ano, je vidět veliký progres. Na druhou stranu se mu těžko radí, protože řeší situace po svém. Většinou ale správně, i když někdy nejsou podle představ koučů. Dokud nedělá fatální chyby, necháváme ho hrát, abychom ho v úvozovkách nebrzdili. Hokej miluje. Je určitě jedním z prvních a stoprocentně poslední hráč, který v tréninku odchází z ledu.

Stihl jste se o něm pobavit během turnaje s reprezentačním trenérem a bývalým trenérem Tygrů Patrikem Augustou?

Během turnaje určitě ne, protože na to není úplně čas. Před turnajem jsem Tomáše jednoznačně doporučoval, protože mám pocit, že takových beků v českém prostředí moc nemáme.

Jak hodnotíte vítězství nad Kanadou?

Kanada mě trošku zklamala tím, jak vstoupila do zápasu. Spravedlivě jsme ji v první třetině potrestali. Pak začala hrát hru, kterou jsem očekával od začátku. Už to ale tlačili trochu do kopce. Přestože vyrovnali, tak čím víc se blížil konec zápasu, věděli, že může přijít schovaná střela a můžou prohrát zápas, ve kterém měli daleko více brankových příležitostí. Přesně to se také stalo, dali jsme ušmudlaný gól a vyhráli.

V semifinále se juniorská reprezentace utká s domácím Švédskem. Jak vidíte naše šance?

Po tom, co jsme předvedli s Kanadou, se už může stát opravdu cokoliv. Když nám zachytá gólman tak, jak nám zachytal, máme určitě šanci zápas vyhrát.