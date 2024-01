Bílí Tygři hráli čtvrté, a tedy poslední utkání proti pražské Spartě v základní části. Zvítězili pouze jedinkrát, a to hned v prvním vzájemném utkání 8. října výsledkem 4:1 na ledě soupeře. Tentokrát to v O2 aréně nevyšlo a stejným poměrem padli, když dvě závěrečné branky inkasovali při hře bez brankáře.

Michal Řepík před libereckým brankářem. Ilustrační foto. | Foto: HC Bílí Tygři/Jiří Princ

„Musíme zapracovat ve hře 6 na 5, protože jsme v ní nedali jedinou branku za celou sezonu. Je to podobné tomu, jak se prezentujeme v přesilových hrách. Jsou to vybrané týmy, které by do toho měly dát daleko více, než dávají,“ zdvihá Filip Pešán varovný prst nad speciálními týmy.

Jenže ani při hře 5 na 5 to proti Spartě nebylo úplně ono. Například v první třetině přestříleli Pražané svého soupeře vysoko 16:5. „Ukazatel střelby není ukázkou aktivity týmu. Je pravda, že jsme spoustu situací přehrávali a poté hráče nabádali, aby v útočném pásu zkoušeli více střílet od modré čáry. Sparta dala v první přesilovce gól ze střely od modré, která byla dvakrát zblokovaná a ve druhé situaci ze střely, která měla málo šancí skončit v bráně, ale byla dobře tečovaná. Nám takové špinavé góly chyběly,“ pokrčil kouč rameny.

Tygři posilují útočné řady před uzávěrkou přestupů. Brankář klub opouští

Výkon tygrů se postupně zvedal až do gólu Tomáše Filippi na začátku třetí třetiny, čímž vrátil Liberec na dostřel jediné branky. „Bylo to o koncovce. Byli jsme minimálně vyrovnaným soupeřem velmi silné Spartě. Bohužel jsme neproměnili přesilovou hru, kterou jsme měli. Na můj vkus máme v poledních zápasech velmi málo přesilovek. Snažíme se ustávat souboje a myslím si, že nám to trochu škodí,“ povzdechl si Pešán.

Pozitivní zprávou je tak alespoň návrat Dávida Hrenáka po dlouhé nemoci. Naposledy chytal za Bílé Tygry 22. října proti Plzni, teď se předvedl na ledě Sparty velice kvalitním výkonem. „Chytal skvěle. První gól dostal po odrazech do prázdné brány a druhý tečovaný těsně před ním. Za mě vynikající výkon a dobrá zpráva do kabiny,“ pravil liberecký trenér v pozitivnějším tónu.

ANKETA: Zvolte nejoblíbenější fotbalový klub okresu Liberec za rok 2023!

HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)Branky a nahrávky: 7. Řepík (Horák, Chlapík), 31. O. Najman (Krejčík, Buchtele), 59. Moravčík (Lajunen), 60. P. Kousal (Němeček) – 41. Filippi (Faško-Rudáš, Melancon). Rozhodčí: Jeřábek, Hribik – Hynek, Zíka. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 15702. Střely na branku: 35:26.

Sestavy:

Sparta: J. Kovář – Kempný (A), Mozík, Krejčík, Moravčík, Němeček, Irving, Mikliš – Forman, Lajunen, Řepík (C) – Buchtele, Horák, Chlapík (A) – Konečný, O. Najman, P. Kousal – Ton, D. Vitouch, Mužík.

Liberec: Hrenák – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Aubrecht, Budík, Galvas – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (C), Bulíř (A), Klíma – Vlach, Šír, Pérez.