Rozhodla druhá třetina, kterou hosté ovládli 3:0. „Nebylo to z naší strany úplně vydařené utkání. Soupeř začal v první třetině velice dobře. Hrál jednoduše a měl dobrý pohyb. Ze začátku nám to dělalo problémy, ale paradoxně jsme poté dali dvě branky. Úvodní část tak byla z naší strany celkem slušná. Hrubě se nám ale nepovedl vstup do té další, kdy jsme dostali tři góly během sedmi minut. Poté už to bylo těžké. V závěrečné periodě jsme se snažili být aktivní a dostat se na kontakt, jenže gólových šancí jsme moc neměli. Kladno nás přehrálo v bojovnosti a jednoduché hře,“ mrzelo asistenta trenéra Jiřího Kudrnu.

Také Martina Ryšavého mrzí, že Tygři zatím nepředvádějí výkony jako ve Švýcarsku. „Hledali jsme tam zbytečné věci a nehráli jednoduše. Nedrželi jsme se toho, co jsme předváděli ve Švýcarsku. Nebylo to utkání, které by šlo s námi, museli jsme více bojovat, cpát se do brány a více bruslit. Kousek od každého tam chybělo, a proto jsme prohráli,“ řekl novic v modrobílém dresu pro klubový web.

Generálku odehrají Tygři opět s Kladnem, a to ve čtvrtek 12. září na ledě soupeře. Rozhodně je do té doby na čem pracovat. „Hodně jsme ztráceli v osobních soubojích a v bruslení. Ve Švýcarsku jsme hráli proti hodně kvalitním týmům a stíhali jsme. Proti Kladnu to nebylo o tom, že to neumíme, jen se musíme lépe srovnat a připravit. Dále bychom měli zlepšit naší efektivitu. Gólovek jsme měli dost, ale neproměnili jsme je,“ má jasno Ryšavý, na co se bude se spoluhráči soustředit před startem soutěže.