Hokejová extraliga vstupuje do své nejzajímavější části, začíná čtvrtfinále play-off. Zatímco pražská Sparta odpočívala po základní části, Tygři za sebou mají těžkou pětizápasovou sérii s Olomoucí, která jim jistě vzala mnoho fyzických sil, ale na druhou stranu mohla přidat ty psychické. Navíc souboje s celkem z hlavního města bývají často velmi vyrovnané a mažou papírové předpoklady.

Radost libereckých fanoušků po brance Tomáše Filippi. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

„Je to svátek, který jsme si zasloužili tím, že jsme přešli přes Olomouc. Očekávám skvělá utkání a doufám, že v Praze i Liberci přijde spoustu lidí,“ nechal se slyšet Ronald Knot pro klubový web.

Pro liberecké hokejisty není Sparta v play-off žádnou novinkou. Naopak je to jejich nejčastější soupeř. Tato série bude již sedmá a v historii samostatné české ligy se navíc jedná o druhou nejčastější sérii.

Vzájemná utkání

Tato bilance vyznívá po základní části lépe pro svěřence Pavla Grosse. Sparťané totiž zvítězili ve třech duelech, Liberec se radoval jednou. Byl to hned první vzájemný zápas tohoto ročníku, který se hrál 8. října v hlavním městě a Severočeši jej ovládli 4:1. Další duel se hrál 26. listopadu pod Ještědem. V gólové přestřelce si poslední zásah připsal hostující Řepík a zajistil Spartě těsnou výhru 5:4.

Třetí vzájemný souboj se odehrál opět na severu Čech. Bylo to už v tomto kalendářním roce, konkrétně 12. ledna a opět to byla velice vyrovnaná bitva. Sparta se sice ujala vedení, ale Liberec dvěma góly otočil vývoj. Poté hosté srovnali, ale Tygři šli opět do vedení. Další dvě branky však vstřelila Sparta a opět si odvezla jednogólovou výhru. Zatím poslední souboj těchto týmů se odehrál poslední lednový den a Sparta na domácím ledě vrátila Liberci první porážku, když zvítězila totožným výsledkem 4:1.

Historie

Jak už bylo zmíněno, oba kluby na sebe narazí ve vyřazovací části již posedmé. V tomto ohledu hovoří čísla pro Liberec, který dokázal přes svého soupeře postoupit čtyřikrát z celkových šesti případů. Nejvíce se pod Ještědem vzpomíná na finálovou sérii z roku 2016, kdy Liberec získal zatím svůj jediný extraligový titul, o kterém rozhodl v šestém utkání na ledě pražské O2 areny.

Naposledy se tyto kluby potkaly ve vyřazovací části taktéž ve čtvrtfinále v předminulém ročníku. Tehdy si zajistila postup do semifinále Sparta, když zvítězila poměrně jednoznačně 4:1 na zápasy. Poslední duel této série se zapsal do historie jako jeden z nejdelších, když se hrálo více jak pět třetin. Ukončil ho Sparťan Tomáš Pavelka v čase 103:28.

Šance na postup

Přestože historie je více nakloněna Bílým Tygrům, poslední vzájemné zápasy mluví spíše pro Pražany. Spartě však bude minimálně v úvodních dvou duelech chybět velezkušený centr první formace Vladimír Sobotka a je otázkou, jak si s jeho absencí spoluhráči poradí. Na druhé straně visí otazník nad startem nejlepšího střelce základní části Jakuba Rychlovského, který odstoupil z posledního utkání proti Olomouci už v páté minutě, kdy byl nevybíravě atakován do hlavy od hostujícího obránce Švrčka. Ostatní hráče by měli mít oba trenéři k dispozici.

Důležitou roli bude hrát také forma brankářů na jedné či druhé straně. Ani v jednom případě není úplně jasné, kdo začne v sérii jako jednička. V rudém dresu se trenéři rozhodují mezi Jakubem Kovářem a Josefem Kořenářem. Na druhé straně bojují o místo mezi třemi tyčemi Daniel Král s Dávidem Hrenákem.

Připravovat góly nebo je sami dávat by měli na liberecké straně hlavně nejproduktivnější hráč základní části Tomáš Filippi, či kometa ročníku Jakub Rychlovský. V dobré formě ale hráli v předkole také Marek Zachar (2+1), Michal Bulíř (2+1) či obránce T. J. Melancon (0+4). Sparta bude spoléhat na šestého muže kanadského bodování po ŽČ Filipa Chlapíka a ve skvělé formě hrající útočníky Romana Horáka s Michalem Řepíkem.

Odhad Deníku: HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 4:1 na zápasy

Program čtvrtfinále play-off:

Pátek 19. března: HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec (19:00)

Sobota 20. března: HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec (18:00)

Úterý 23. března: Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha (18:00)

Středa 24. března: Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha (17:00)

Sobota 26. března: HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec (případný 5. zápas)

Pondělí 28. března: Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha (případný 6. zápas)

Středa 30. března: HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec (případný 7. zápas)