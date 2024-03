Liberečtí hokejisté nenašli recept na Pražany ani v jednom ze čtyř duelů čtvrtfinálové série a tento ročník pro ně končí. V posledním vzájemném souboji tahali od začátku za kratší konec a ani jednou v utkání nevedli. Ve druhé části se sice vzepřeli osudu a dohnali dvougólové manko, ale další branky už zapsala pouze Sparta a po výhře 5:2 postupuje do semifinále.

Radost libereckých fanoušků z prvního play-off gólu Jaromíra Péreze. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

„Na začátku zápasu jsem měl poprvé pocit, že jsme Spartě nestačili. Vedla 2:0 a já už si myslel, že nemáme nic v nádrži. Musím smeknout klobouk před tím, jak jsme se dokázali vrátit. Získali jsme fanoušky na svou stranu, tlačili se do brány a vyrovnali jsme. Poté ale přišlo to, co podle mě vystihuje i celou sérii. Nevyužili jsme vyložené šance a Sparta hned z protiútoku dala góly. Následně přidala i další a bylo hotovo,“ zhodnotil poslední duel této sezoný hlavní kouč Filip Pešán.

Na kluky jsme hrdí! Trenéři FBC Liberec jsou i přes konec sezony spokojení

I nejlepšího střelce základní části těšilo, jak se společně se spoluhráči vrátili do zápasu. „Opět jsme ukázali charakter, který v týmu je, protože jsme se ani za stavu 0:2 nesložili. Po vyrovnání jsme tam měli několik dobrých gólových šancí, ale asi jsme na to byli špatně připravení a trefovali jsme pomalu ochrannou síť,“ pokrčil smutně rameny Jakub Rychlovský.