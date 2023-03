Pět zápasů a konec. Hradec Králové, se kterým se liberečtí hokejisté na dálku přetahovali o důležité čtvrté místo v základní části, ukončil Tygrům sezonu už ve čtvrtfinále. V této fázi soutěže končí liberecké šelmy podruhé v řadě. Loni vypadly stejným poměrem na zápasy 1:4 s pražskou Spartou. A pod Ještědem se schyluje k velkým změnám.

Smutný kapitán Petr Jelínek. | Foto: Jiří Princ/HC Bílí Tygři

Jistý je konec Patrika Augusty v liberecké organizaci, což už také hlavní trenér a sportovní manažer v jedné osobě sám potvrdil. "Končí mi smlouva a uvidíme, jestli někde přijde nová nabídka a co přinesou další dny nebo týdny. Odcházím se vztyčenou hlavou a s obrovským respektem ke klubu, děkuji majiteli a všem lidem, kteří se na tom podíleli. Samozřejmě také všem hráčům, které jsem za pět let vedl. Byl jsem hrdý na to, že můžu v Liberci pracovat a přeji mu do budoucna jen to nejlepší," uzavírá Augusta svou kapitolu pod Ještědem. Je veřejným tajemstvím, že na jeho pozici by se měl vrátit Filip Pešán, čeká se v podstatě jen na oficiální klubové prohlášení.

Zdroj: Youtube

Dále se spekuluje o odchodu Jana Ordoše do Českých Budějovic, Petr Kváča by měl jít ve stopách Romana Willa do švédského celku Rögle BK. Nejistá je budoucnost Michaela Frolíka, který podepsal smlouvu pouze na tuto sezonu. Richard Nedomlel smluvně stále patří hradeckému Mountfieldu, ale rád by zůstal v liberecké organizaci. Petru Jelínkovi, kterému se při zranění Michala Bulíře vrátilo kapitánské 'céčko' na hruď a zůstalo mu už do posledního zápasu, smlouva také končí. "Je to otevřené. Teď si určitě chci trochu odpočinout, bylo to náročné. Uvidíme, jak se to vyvine," zůstává tajemný Jelínek.

Se čtyřmi góly byl společně s mladíkem Rychlovským nejlepším střelcem Liberce v play-off. Ani jeho góly ale nestačily na prodloužení sezony" Největší problém byl v tom, že jsme pořád dotahovali. Stálo nás to hodně sil, Hradci se naopak hrálo lépe, když byl ve vedení. Vždy byli o ten jeden gól lepší a nakonec zaslouženě vyhráli," sportovně uznal třetí nejproduktivnější Tygr v rámci vyřazovací části.

Jak moc mohla pětizápasová série s Plzní ovlivnit výkon týmu ve čtvrtfinále? "Určitě to trochu mělo vliv. Myslím si, že nás hodně sil stál už závěr základní části, kdy jsme do posledního kola bojovali o čtyřku. Poté jsme šli na Plzeň, která na nás byla dobře připravená, a byl to s ní velký boj," ohlíží se zpět hráč s více než 900 starty v extralize, které nastřádal v dresech Slavie a Liberce.

Tygři také vytvořili rekord extraligy hned na začátku soutěže, když remizovali sedmkrát v řadě. Postupně se ale zvedali. "Začátek sezony byl takový všelijaký, moc se nám nedařilo. Od přelomu roku jsme se ale hodně zvedli, v závěru základní části jsme hráli výborně. Jsem na tým hrdý, bojoval až do konce," chválí na závěr kapitán své spoluhráče.