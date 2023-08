První venkovní zápas v rámci přípravy čekal na svěřence Filipa Pešána v nedaleké Mladé Boleslavi. Na začátku srpna se oba celky střetly v liberecké Home Credit Areně a bylo z toho vítězství domácích 4:0. Tentokrát viděli diváci ve městě automobilů o dvě branky méně, ale obě do domácí sítě hned v první třetině. Bílí Tygři si tak připsali další vítězství s nulou.

Přípravné utkání: BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec | Foto: Jan Pavlíček

„Byl to těžký zápas, soupeř si vytvořil hodně šancí, takže výsledek je zavádějící. Musím ale pochválit mladého Dana Krále, zachytal skvěle. Celkově to mělo kvalitu, hodně se bruslilo, v závěru se to i vyostřilo, myslím si, že se to divákům muselo líbit. Takovéto utkání jsme před odjezdem do Švýcarska potřebovali, tam nás čeká velká prověrka,“ hodnotil zápas kouč Filip Pešán. Nezapomněl zmínit výkon Dana Krále, mladého brankáře, který si připsal čisté konto hned při svém letošním debutu mezi třemi tyčemi.

Poprvé se v přípravě ukázali také amrická posila Ian McCoshen, kapitán Michal Birner a asistenti Tomáš Filippi s Michalem Bulířem. Právě poslední jmenovaný byl vyzpovídán pro klubový web. „Bylo to těžké, samozřejmě i kvůli kvalitě soupeře, ale hlavně po fyzické stránce. Teplo je jak venku, tak v hale, led byl hodně měkký, takže to bylo hodně náročné. Na tyto podmínky si trochu stěžujeme i doma v Liberci, myslím ale, že tady to bylo ještě o něco horší, tohle období nám tedy celkově dává docela zabrat,“ smál se Bulíř po zápase.

Dobře si ale uvědomuje, že to stále nejsou ostré zápasy. „V přípravě o výsledky zas tak nejde, samozřejmě nás ale vítězství těší. Pro nás je hlavně důležité vyzkoušet si a naučit se věci, které pak v lize budeme chtít využívat. Musíme identifikovat chyby, na kterých ještě budeme muset zapracovat.“

Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 4. Filippi (Faško-Rudáš), 18. Petrovický. Vyloučení: 2:2, 2:2, navíc Osburn (MBL) 5+OK za nedovolený zásah do oblasti hlavy nebo krku + 5 min. za bitku, Šedivý (LIB) 5 min. za bitku. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.