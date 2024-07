Bývalý elitní obránce nasbíral v dresech Edmontonu a Calgary skoro 600 zápasů v NHL. Dalších více než 300 přidal na českých kluzištích, kde v organizaci Bílých Tygrů Liberec ukončil v roce 2022 aktivní kariéru. Po dvou letech se částečně vrací do českého hokeje. Nově bude trenérem obránců u reprezentační kategorie U20.

„Moc si to užívám. Je to neskutečná příležitost a jsem rád, že jsem tady. Chci poděkovat Patrikovi Augustovi, že mě oslovil. Samozřejmě jsme teprve na začátku, ale moc se do sezony těším,“ pravil Šmíd nadšeně během prvního rozhovoru v nové roli.

O možnosti trénování obránců se dozvěděl v Mexiku. „Byl jsem překvapený, když mi Patrik Augusta volal a předběžně mu na to kývl. Po nějaké době mi volal znovu, že je to potvrzené a ta pozice je volná, tak jestli to beru,“ popisoval, jak probíhaly námluvy.

Na kempu v Chomutově, kde se právě teď nachází, může mnoho okoukat od těch nejpovolanějších. „Hodně se učím. Teď jsou tady Radim Rulík, Marek Židlický, Tomáš Plekanec a další, takže jsem rád, že se můžu učit od takových trenérů, jako jsou oni,“ přiznal Šmíd, že to bude něco úplně jiného, než hraní na ledě.

Vzápětí svou odpověď ještě rozvinul. „Přijelo čtyři nebo pět trenérů, kteří vyhráli mistrovství světa, takže ta inspirace je obrovská. Snažím se něco vrátit českému hokeji, který mě vychoval. Byl jsem na třech juniorských mistrovstvích světa a všechny ty zkušenosti se budu snažit předávat dál mladým klukům,“ dal si za cíl.

Rodák z Frýdlantu trvale žije v kanadském Edmontonu, což bude jistě výhoda při sledování hráčů za oceánem. „Už jsme se o tom bavili. Teď máme dva kluky přímo v Edmontonu, ale v Kanadě hraje i spousta dalších kluků. Pro mě bude jednodušší je sledovat a skautovat, taky si spolu můžeme zavolat. Tenhle kemp vlastně slouží i k tomu, abych s nimi navázal kontakt, snažil se jim pomoct a vyzvědět, co a jak se děje. Myslím si, že to bude fungovat,“ řekl Šmíd.

Po dlouhé době na sobě také cítí nervozitu. „Mám trošku trému, protože mi na tom samozřejmě záleží, ale realizační tým je výborný. Kolegové mi pomáhají. Je to samozřejmě hodně učení, hodně videa a takové věci, ale tu roli jsem přijal z nějakého důvodu. Zkušenosti na ni mám, a teď je na mně, jak se s tím poperu. Já jsem byl vždycky pracovitý, když jsem hrál hokej. Takže mám trošku trému, ale zároveň si věřím. Jak říkám, ohromně se těším,“ uzavřel s úsměvem.

