Ve čtvrtek odpoledne se ve Svijanské aréně konalo exhibiční hokejbalové utkání mezi Bílými Tygry Liberec a hokejbalovou reprezentací České republiky do 23 let. Během zápasu si diváci mohli vyzkoušet různé dovedností soutěže a po jeho konci byla na řadě autogramiáda.

Tygři se utkali s českou hokejbalovou reprezentací do 23 let. | Foto: Facebook Bílí Tygři Liberec

Liberečtí hokejisté si připravili jedno hlavní překvapení. Do brány se totiž postavil útočník Jaroslav Vlach. „Chtěl jsem si to zkusit, zajímalo mě, jaké to je. Bylo to fajn," popisoval své pocity po zápase. Svůj pohled na věc přidal také povolanější muž. ,,Jarda za mnou přišel s tím, že mi ukáže, jak se to dělá. Měl to těžký, navíc se ani nehrálo na ledě. Podle mě to ale zvládl dobře,“ smál se pro klubový web Daniel Král.

Přestože se muž s třiapadesétkou na zádech hodně snažil, Tygři prohráli s reprezentací 4:8. ,,Před šampionátem jsme chtěli klukům zvednout sebevědomí. Tak snad se proti nám namlsali," usmál se.

Jeké to je pro hokejisty hrát jejich sport bez ledu? ,,Jako malí jsme s kamarády hráli hokej na silnici před barákem, takže s hokejkou a míčkem to trochu umím. Hráli jsme podle mě celkem v tempu, bylo ale vidět, že kluci z repre mají naběháno,“ uznal sportovně Král.

Hokejbalového reprezentanta Vojtěcha Jágra Tygři mile překvapili. „Hrajeme to každý den a jsme na balonek zvyklý, což se nejspíš projevilo i na výsledku. Hokejisti mě ale zaujali svým přehledem o dění na hřišti, to byla oproti nám úplně jiná dimenze,“ všiml si rozdílu.

Nejen exhibiční utkání bylo na programu. Konala se také soutěž v tvrdosti střelby nebo samostatné nájezdy. „Bylo to příjemné zpestření přípravy, všichni jsme si to užili,“ pravil závěrem brankář Král