Týmově se první část sezony 2023/24 nezapíše mezi ty nejúspěšnější. Co se ale týče hráčů samotných, jedná se možná o nejpovedenější ročník. Nejproduktivnějším hráčem celé extraligy se stal Tomáš Filippi. Nejvíce branek nasázela kometa Jakub Rychlovský a mezi juniory si připsal nejvíce bodů Jaromír Pérez, kterého následoval Tomáš Galvas.

Nejproduktivnější hráč soutěže Tomáš Filippi. | Foto: se svolením Jiřího Prince/BTL

Tomáš Filippi (63b. 25+38)

Zkušený jednatřicetiletý útočník si vzal pod svá křídla v lajně mladíky Jakuba Rychlovského a Martina Faško-Rudáše. Nikdo asi nečekal, jak skvělá spolupráce mezi touto trojicí vznikne a co z toho na konci bude. Filippi zažil svůj nejpovedenější ročník, když v dostizích s Martinem Růžičkou získal o jeden bod více. Konkrétně jich bylo 63 za 25 branek a 38 asistencí a stal se tak nejproduktivnějším hráčem základní části.

„Celou sezonu nám to fungovalo, teď nám však začíná nejdůležitější část roku, tak snad bude naše souhra pokračovat. Když se budeme bavit o těch bodech, tak to byla stoprocentně nejlepší sezona. Nikdy jsem jich neměl tolik a to, že jsem měl tu čest prohánět se na čele bodování s Martinem Růžičkou, je pro mě ohromné,“ pochvaloval si liberecký lídr.

Jakub Rychlovský (26 gólů)

Že se stane teprve dvaadvacetiletý liberecký útočník nejlepším střelcem základní části? Na to by si před sezonou nejspíš nevsadil ani jeho největší fanoušek. A stalo se! Sportovní život píše krásné příběhy. Mladý forvard zasáhl do pátého ročníku nejvyšší soutěže a teprve třetí odehrál komplentní, přesto už se může pyšnit titulem král střelců, když rozvlnil síť za brankáři šestadvacetkrát. Za sebou nechal taková jména jako Lukáš Sedlák, Ondřej Kaše či parťáka z lajny Tomáše Filippi.

„Je to zásluha celé lajny s Martinem Faško-Rudášem a Tomášem Filippi. Hráli jsme spolu de facto všechna utkání. Je to takové klišé, když se říká, že nikdo sám nic nevyhraje. Já ale můžu jedině potvrdit, že tomu tak prostě je,“zůstal Rychlovský skromný. Důležité je, že si hráči rozumí i mimo led. „Našli jsme mezi sebou výbornou chemii a až na pár duelů jsme jinak podávali adekvátní výkony tomu, abychom tým táhli,“ prozradil nejlepší ligový střelec.

Radující se Jakub Rychlovský, nejlepší střelec základní částí Tipsport extraligy.Zdroj: se svolením M. Sekáče/BTL

Jaromír Pérez (8b. 3+5)

Toto jméno bylo na začátku sezony poměrně překvapením na soupisce Bílých Tygrů. Teprve osmnáctiletý forvard zaujal trenérský štáb v čele s Filipem Pešánem v přípravě, a tak dostal šanci i v sezoně a rozhodně nezklamal. Naskočil do 42 duelů, ve kterých si připsal tři branky a osm asistencí, což stačilo na titul nejproduktivnějšího juniora základní části. O bod zpět skončil obránec Tomáš Galvas, který přestoupil do Liberce v průběhu sezony.

Bodová produkce libereckých juniorů zapadá i do statistik času stráveného na ledě. Pérez odehrál v nejvyšší soutěži během základní části bezmála 400 minut, Galvas 350. Větší ice time už z hráčů juniorského věku měl pouze mladoboleslavský obránce Aleš Čech, píše se na klubovém webu.