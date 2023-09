Tak to čekal málokdo. Liberecká organizace dokázala zlákat do svých řad sedmnáctiletého talenta Tomáše Galvase, syna Lukáše Galvase, který hrál například za Vítkovice, Zlín či Třinec. Má se jednat hlavně o příslib do budoucna, jenže mladík nastoupil hned po svém příchodu do utkání proti Kladnu a jeho premiérová trefa v tygřím dresu se nakonec ukázala jako vítězná.

Tomáš Galvas ve svém prvním utkání za Bílé Tygry proti Kladnu. | Foto: Bílí Tygři/Jiří Princ

„Jsem velmi spokojený. Hlavní je, že jsme vyhráli za tři body, což jsme už potřebovali. Premiérová trefa v extralize je jen takový příjemný bonus,“ řekl Galvas skromně k otevření svého účtu v nejvyšší hokejové soutěži.

Přiznal také, že liberecký interes začal už dříve. „Od Liberce jsem měl nabídku už v létě, ale v tu dobu jsem ještě zvažoval zahraničí. Nakonec jsem ale dal přednost české cestě před tou zahraniční. Zázemí a trenéři tu jsou na vysoké úrovni. Obecně je pro mě Liberec lepší štací pro rozvoj,“ myslí si mladý bek.

V klubu panuje velká spokojenost s dotažením tohoto transferu. „Tomáš je velmi perspektivní mladý obránce, který doplní naši mladou obrannou dvojici Kubu Dvořáka s Adamem Králem. Uděláme všechno pro to, abychom mu pomohli k co nejlepšímu umístění na draftu a aby odehrál co nejvíce dobrých minut v našem A-týmu,“ řekl po příchodu mladého talenta trenér Filip Pešán.

První extraligová trefa Tomáše Galvase:



Tomáš Galvas se díky své trefě stal také nejmaldším obráncem a celkověm druhým nejmladším hráčem v tygřím dresu, který kdy za klub v extralize skóroval.

Nejmladší střelci Tygrů v ELH:

Obránci

Tomáš Galvas (17 let a 228 dní)

Ladislav Šmíd (18 let a 21 dní)

Jakub Dvořák (18 let a 125 dní)

Útočníci

Pavel Zacha (16 let a 160 dní)

Jaromír Pérez (18 let a 59 dní)

Dominik Lakatoš (18 let a 165 dní)

Celkem

Pavel Zacha (16 let a 160 dní)

Tomáš Galvas (17 let a 228 dní)

Ladislav Šmíd (18 let a 21 dní)

Jaromír Pérez (18 let a 59 dní)

Jakub Dvořák (18 let a 125 dní)