Předehrávku Tygři zvládli vítězně. Po vysoké prohře balzám na duši, řekl Pešán

Liberečtí hokejisté jeli k předehrávce 26. kola do Plzně po vysoké domácí prohře 1:6 s Kometou Brno, kterou chtěli ihned odčinit. To se jim povedlo zásluhou Melancona, jenž otevřel skóre zápasu, přesilovkové trefy Hawryluka a vítězství pečetil do prázdné brány po dobrém forčeku Rychlovského s Filippim Oscar Flynn, který byl u všech tří branek šelem.

Ilustrační foto. | Foto: hcbilitygri.cz/Jiří Princ