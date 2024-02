Odveta za poslední vzájemné utkání vyšla libereckým hokejistům na jedničku. Psal se 28. prosinec, když Kladno naposledy slavilo výhru v extralize. Bylo to právě proti Bílým Tygrům, kdy vyloupili jejich arénu 8:4. Tentokrát si pro sebe vysokou výhru 7:2 uzmul Liberec a prodloužil kladenské čekání na výhru ne neskutečně dlouhých 17 utkání.

Hokejová extraliga, Kladno (v modrém) hostilo Liberec. Útočí Jakub Strnad. | Foto: Foto: Roman Mareš

Rytíři nešli do zápasu v dobrém rozpoložení. Po šestnácti prohrách v řadě jim nechyběli pouze zranění Brízgala, Dotchin, Filip či Kusý, ale také hrající majitel Jaromír Jágr, toho času na cestě do Pittsburghu, kde bude jeho dres slavnostně vyvěšen ke stropu tamní PPG Paints Areny. Z posledního utkání proti Vítkovicím navíc odešli s trestem Babka, Bláha, Veber a Frolík.

Do sestavy se naopak vrátil Jakub Klepiš. Přesto ale museli kladenští trenéři pro velkou absenci hodně improvizovat a do sestavy povolat hned čtveřici juniorů. V první třetině to ještě na výkonu nebylo tolik znát. Hosté sice udeřili dvakrát z přesilových her, gól však platil pouze v jednom případě. První trefa nebyla uznána ani přes trenérskou výzvu Filipa Pešána pro postavení útočícího hráče v brankovišti.

Ve druhé třetině už Liberec soupeři odskočil. Na přesilovkovou trefu Rychlovského ještě odpověděl Jarůšek, ale o dvě a půl minuty později to bylo díky Filippimu opět o dvě branky. Sedmnáct vteřin před druhou sirénou se navíc v přesilové hře prosadil T. J. Melancon a bylo to 4:1.

Mladý útočník si po zápase pochvaloval hru speciálních týmů. „Na začátku jsme si pomohli přesilovkou, gól nám ale neuznali. Dlouho jsme pak čekali a nedostali se do tempa. Výborně nám pak ale vyšla jak přesilovka, tak oslabení a zápas jsme zvládli,“ nechal se slyšet Jakub Rychlovský.

V poslední části využili další početní výhody Adam Najman a hattrick uzavřel Tomáš Filippi. Domácí Radek Smoleňák korigoval druhým gólem Kladna. Ani ne po minutě se ale svým čtvrtým gólem v zápase prosadil opět Filippi, který tak určil konečné skóre 7:2 a navýšil své vedení v kanadském bodování celé soutěže. Momentálně je s 57 body za 24 gólů a 33 asistencí o tři body před třineckým Martinem Růžičkou 54 (20+34). Skvělý večer prožili také Jakub Rychlovský s T. J. Melanconem. Oba si připsali čtyři body za gól a tři asistence.

Rytíři Kladno – Bílí tygři Liberec 2:7 (0:1, 1:3, 1:3)

Branky a nahrávky: 27. Jarůšek (Melka, Ticháček), 57. Smoleňák (Ticháček) – 10. Filippi (Melancon, Rychlovský), 23. Rychlovský (Birner, Hawryluk), 29. Filippi (Ivan, Rychlovský), 40. Melancon (Najman), 49. Najman (Melancon, Filippi), 52. Filippi (Melancon, Hrenák), 58. Filippi (Rychlovský). Rozhodčí: Úlehla, Jaroš – Ondráček, Thuma. Vyloučení: 9:6. Využití: 0:5. V oslabení: 0:0. Diváků: 1072.

Kladno: Bow – Ticháček, Hejda, Nemčík, Slováček, Trojna, Martenet – Procházka, Klepiš, Smoleňák – Tralmaks, Melka, Sideroff – Jarůšek, Pytlík, Strnad – Vimmer, Nedvěd.

Liberec: Hrenák – McCoshen, Melancon, Ivan, Budík, Derner, Galvas, Aubrecht – Rychlovský, Filippi, Faško-Rudáš – Flynn, Najman, Hawryluk – Birner, Vlach, Klíma – Pérez, Šír, Zachar.