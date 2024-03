Sezona zatím nekončí. Minimálně o den si liberečtí hokejisté prodloužili letošní ročník díky výhře 4:3 na ledě Olomouce. V utkání se skóre přelévalo ze strany na stranu. Nejprve vedli tygři, pak dvakrát domácí Olomouc, aby nakonec ve vlastním oslabení ujel po krásné přihrávce Ivana přes polovinu kluziště Marek Zachar a rozhodl o prvním bodu Liberce v sérii.

Tygři odvrátili první olomoucký mečbol a minimálně o den si prodloužili sezonu. | Foto: se svolením J. Prince/BTL

„Viděli jsme další extrémně vyrovnaný a bojovný zápas. Přidali jsme oproti výkonům doma ještě větší urputnost a týmový výkon. Tahali jsme za pomyslný delší konec. I když byli domácí hnaní skvělými fanoušky, tak jsme to přestáli. Pomohly nám speciální týmy, dokonce i v oslabení jsme dnes dali gól. Myslím, že jsme o ten jeden gól byli lepší,“ hodnotil utkání trenér Filip Pešán.

Skóre zápasu otevřel v šesté minutě Jaroslav Vlach, který předvedl důraz na brankovišti a dotlačil pokus Tomáše Filippi za domácího brankáře. „Jsem rád, že se to tentokrát přiklonilo na naší stranu. Konečně jsme o ten jeden gól byli šťastnější my. Myslím si, že jsme si za tím od začátku šli a konečně ukázali play-off hokej,“ pochválil své spoluhráče střelec první branky.

Olomouc pak dvěma góly v rozmezí 63 vteřin otočila vývoj utkání. Na to za chvíli reagoval vyrovnávací trefou Michal Bulíř, jenže domácí si vzali dvě minuty před druhou sirénou vedení zpět. Ve třetí třetině ale liberečtí ukázali charakter a sváteční střelci Lukáš Derner s Markem Zacharem zařídili první liberecké vítězství v sérii. „Od prvního střídání byla na naší straně vidět energie, věděli jsme, o co hrajeme, a semkli jsme se. Jsem rád, že jsme to zvládli,“ oddechl si střelec vítězné branky.

Čtvrté utkání je na programu v neděli 10. března od 17 hodin.