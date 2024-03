Hokejová extraliga otevřela brány své nejzajímavější části. Začalo předkolo play-off, ve kterém Liberec vyzývá Olomouc. V základní části vyhráli tři ze čtyř vzájemných duelů Bílí Tygři, ale play-off je úplně jiná soutěž, a to se potvrdilo hned v prvním utkání.

Tradiční white-out bílé peklo v liberecké Home Credit Areně během play-off. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

Oba týmy nastoupily do zápasu opatrně a bylo vidět, že žádný z hráčů nechce udělat chybu. Na domácí straně nastoupil v obraně za potrestaného Ronalda Knota Petr Kolmann, který zasáhl pouze do šesti duelů základní části. Dalších 44 přidal za druholigový Kolín.

Největší šanci v první třetině měli Severočeši, když rozhodčí nařídili trestné střílení po faulu na rychlíka Zachara. Oscar Flynn však na brankáře Konráda nevyzrál. Čas plynul a šancí bylo po málu.

Největší vzruch nastal ve 48. minutě, kdy olomoucké obraně opět ujel Marek Zachar, a po kontaktu se soupeřovou hokejkou spadl a dojel s kotoučem až do branky. Rozhodčí nejprve ani nezvedli ruku, aby následně signalizovali další trestné střílení. Po chvíli se šli podívat na video a uznali gól. To se nelíbilo hostující střídačce, která si vzala coach challange pro nedovolené bránění v brankovišti. Sudí šli celou situaci znovu přezkoumat a gól i trestné střílení odvolali. Dle pravidel by však trestné střílení odvolat neměli.

V základní hrací době tak gól nepadl ani na jedné straně. Na začátku prodloužení byl vyloučen Tomáš Galvas za držení a v následné přesilové hře rozhodl jediným gólem zápasu Jakub Orsava. Olomouc se tak ujímá vedení v sérii 1:0.

„Odehráli jsme velmi vyrovnaný zápas. Soupeř byl urputný a dobře bruslil. Chtěli jsme vycházet z dobré obrany, bohužel nám nezbylo dost sil a kreativity do útoku. Velmi málo jsme ohrožovali soupeřova brankáře. Měl velmi dobrý výhled a od nás to byly spíše jen propagační střely. To musíme jednoznačně zlepšit, jestli chceme sérii otočit,“ uvědomuje si kouč Bílých Tygrů Filip Pešán.

Druhý zápas je na programu ve čtvrtek 7. března od 18 hodin.

Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc 0:1pp (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 63. Orsava. Rozhodčí: Sýkora, Šindel – Hynek, Thuma. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 4076. Střely na branku: 34:43.

Sestavy:

Liberec: D. Král (Hrenák) – Ivan, Melancon, McCoshen, Galvas, Derner, Budík, Kolmann – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Zachar – Birner (C), Bulíř (A), Hawryluk – Vlach, Šír, Kel. Klíma.

Olomouc: Konrád (Sedláček) – Sirota, Rutar, Ondrušek (C), Řezníček, Škůrek, Rašner, Mareš – Káňa, P. Musil, Orsava – Plášek, Macuh, Navrátil – Kunc, Anděl, Bambula – Kusko, Knotek (A), Klimek.