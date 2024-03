Takový vývoj série mezi Libercem a Olomoucí čekal málokdo. Favorizovaní Tygři prohráli oba domácí duely v prodloužení a v sobotu budou na Hané odvracet předčasné ukončení sezony, které by bylo poměrně velkým zklamáním. Ve druhém duelu vedli ještě minutu před koncem o gól, nakonec ale prohráli 2:3 po prodloužení.

Tradiční white-out bílé peklo v liberecké Home Credit Areně během play-off. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

V prvním vzájemném duelu se čekalo na gól až do prodloužení. To tentokrát se mohli domácí fanoušci radovat už v první třetině, když na začátku 9. minuty došťouchal puk za brankovou čáru Jakub Rychlovský. Následně měli domácí obrovskou příležitost na zvýšení náskoku, a to v podobě skoro dvouminutové přesilovky 5 na 3. Tygři to ale nesehráli vůbec dobře a Olomouc se naopak dostala na koně.

„Zlomovým momentem byla z mého pohledu nevyužitá přesilová hra pět na tři a následně další dvě nevyužité přesilovky v závěru zápasu. Jak jsme k tomu přistoupili, viděli všichni. Proto jsme si v posledních vteřinách nezasloužili uhájit náskok,“ hlesl zklamaně trenér Liberce Filip Pešán.

Liberec navýšil vedení ve 32. minutě. Po pěkné souhře se prosadil v přesilové hře Martin Faško-Rudáš, kterému naservíroval kotouč před prázdnou bránu Tomáš Filippi. Olomoučtí se však nevzdali a ještě do druhé přestávky snížili v přesilové hře 5 na 3.

Místo zraněného Branislava Konráda nastoupil do třetí části v olomoucké brance Jakub Sedláček a čekalo se, že by toho Tygři mohli využít. To se ale nestalo. Naopak hosté při závěrečné hře bez brankáře dokázali vyrovnat 59 vteřin před koncem a dalších 49 po začátku prodloužení rozhodl o druhém bodů v sérii opět Jakub Orsava.

„Ve třetí třetině nám to tam padlo, přesilovka pět na tři nás nakopla. Za konečnou výhru v prodloužení jsme rádi. Myslím, že jsme si ji zasloužili,“ radoval se hostující trenér Jan Tomajko.

Třetí duel je na programu v sobotu 9. března od 17 hodin na ledě Olomouce.

HC Bílí Tygři - HC Olomouc 2:3pp (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 9. Rychlovský (Filippi, Faško-Rudáš), 32. Faško-Rudáš (Filippi, A. Najman) – 37. Navrátil (Macuh, Káňa), 60. Bambula (Navrátil), 61. Orsava. Rozhodčí: Hribik, Pilný – Frodl, Špůr. Vyloučení: 6:9. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 4686. Střely na branku: 18:37.



Sestavy:

Liberec: D. Král (Hrenák) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Kolmann, Budík, Aubrecht – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Zachar – Birner (C), Bulíř (A), Hawryluk – Vlach, Šír, Kel. Klíma.

Olomouc: Konrád (41. Sedláček) – Sirota, Rutar, Ondrušek (C), Řezníček, Škůrek, Rašner, Mareš – Káňa, P. Musil, Orsava – Plášek, Macuh, Navrátil – Kunc, Anděl, Bambula – Kusko, Knotek (A), Klimek.