Liberec to dokázal! Jako teprve šestý tým v historii play-off zvládl otočit sérii hrané na tři výhry z nepříznivých 0:2 na konečných 3:2 a zajistil si souboje s pražskou Spartou. V rozhodujícím duelu nepustili šelmy soupeře z Hané do vedení a zaslouženě zvítězili 4:1. Velkou kaňkou na vítězství je ale možná ztráta Jakuba Rychlovského, který odstoupil už v první třetině po brutálním ataku na hlavu od Jana Švrčka.

Radost libereckých fanoušků po brance Tomáše Filippi. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

Přitom to byl právě nejlepší střelec základní části, který už ve třetí minutě obral soupeře o puk a zkušeně jej zasunul za Sedláčkovy betony. Jenže o 85 vteřin později byl nevybíravě faulován loktem u mantielu olomouckým Janem Švrčkem a zápas pro něho skončil. Stejně tak pro urostlého beka, který po přezkoumání u videa dostal trest do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku.

„Od začátku to byl těžký zápas. Pomohli jsme si v přesilovce po šíleném zákroku ze strany Olomouce. Dali jsme jeden gól, kdybychom vstřelili dva, tak by pro nás bylo utkání možná jednodušší. V prvních dvou duelech jsme udělali spoustu chyb. Po příjezdu do Olomouce jsme si k tomu řekli pár věcí. Lídři týmu to poté vzali za správný konec a otočili sérii,“ oddechl si hlavní trenér Filip Pešán.

Tygří hvězdy ovládli hned několik individuálních statistik základní části

Následnou pětiminutovou přesilovku zužitkoval jedinou brankou probuzený střelec Tomáš Filippi, který se prosadil poprvé v této sérii. Hosté ještě snížili osm vteřin před první sirénou, ale nakonec se ukázalo, že to byl jejich poslední gól v této sezoně. Ve druhé třetině totiž dopravil kotouč do sítě po krásné kombinaci domácí Marek Zachar a na konečných 4:1 uzavřel tuto sérii Jaroslav Vlach.

Nejproduktivnější hráč základní části přidal k pěti asistencím také první branku. „Jsem rád, že se nám konečně povedlo dostat do vedení, které jsme mohli držet. Nechci, aby to znělo namyšleně, ale zápas jsme podle mě měli pod kontrolou,“ pravil po utkání Tomáš Filippi.

Olomoucký Kohout bavil Home Credit Arenu. Jsem takový blázen, přiznává

Ve čtvrtfinále narazí Tygři na pražskou Spartu, se kterou to jsou vždy vyhrocené duely, které rozhodují detaily. „Bude zásadní nedostávat hromadu gólů. V sezóně jsme to ještě jakž takž zachraňovali produktivitou, ale teď už by se nám to nemuselo vyplatit. Určitě se na to zaměříme,“ zavelel jeden z nejzkušenějších borců Pešánovy družiny.

Rozpis čtvrtfinále play-off:

1. zápas: HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec, pátek 15. března, 19:00

2. zápas: HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec, sobota 16. března, 18:00

3. zápas: Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha, úterý 19. března, 17:00

4. zápas: Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha středa 20. března, 17:00