Ani ve druhém utkání to nevyšlo. Přitom Tygři jsou pražské Spartě více než rovnocenným soupeřem. Oba duely čtvrtfinálové série došly až do prodloužení. Ten první nakonec až do samostatných nájezdů, ve kterých byli domácí úspěšnější. Druhý skončil v čase 73:10 po přesné trefě Michala Řepíka opět šťastněji pro Spartu.

„Zápas byl extrémně podobný tomu prvnímu. Byl bojovný z obou stran. Dobře jsme odbránili dlouhé oslabení, ale na druhou stranu jsme si nepomohli v přesilových hrách tak, jak jsme chtěli. Tím, že jsme ale ubránili přesilovky Sparty, tak bych řekl, že remíza byla zasloužená. Potrestal nás zabijácký instinkt při poslední akci a bohužel jedeme domů za stavu 0:2,“ pokrčil smutně rameny hlavní kouč Filip Pešán.

Tentokrát to byla Sparta, která se ujala vedení. Už ve čtvrté minutě dorazil střelu od modré za záda Hrenáka Kryštof Hrabík. Ve druhé části ale srovnal z přesilové hry Jakub Rychlovský. Pak přišel nešťastný zákrok Oscara Flynna na Michala Moravčíka, kdy jej liberecký forvard narazil na hrazení a pro oba zúčastněné duel předčasně skončil. Flynn dostal trest do konce utkání a sparťanský obránce byl převezen do nemocnice na vyšetření.

„Doufám, že Michal Moravčík bude v pořádku, jelikož šlo o nepříjemný zákrok. Jsem ale přesvědčený, že Oscar Flynn to neudělal schválně,“ zastal se Budík svého spoluhráče.

Tomáš Filippi po utkání přiznal, že mu v osudný okamžik zatrnulo. „V takových okamžicích jde hokej stranou. Ze všeho nejdůležitější pro mě je to, že je snad Michal Moravčík v pořádku. Šlo o opravdu nebezpečný zákrok a doufám, že bude brzy zpět,“ nechal se slyšet nejproduktivnější hráč základní části.

Potyčka obou mužstev mezi střídačkami:

Po zmíněném zákroku se do sebe navíc v tunelu mezi střídačkami pustili hráči obou mužstev a u jednoho trestu do konce utkání nezůstalo. Za vzájemnou bitku byli na domácí straně vyloučeni střelec první branky Kryštof Hrabík a Jan Buchtele. Z liberecké výpravy se mohli jít osprchovat Jaroslav Vlach a David Aubrecht.

Dále z utkání během druhé třetiny odstoupil z bolestivou grimasou také Lukáš Derner. I Vojtěch Budík se zvedal po jedné střele velmi těžce, ale zápas dohrál jako jeden z pěti beků Liberce. „Hru na pět obránců jsme zvládli, snažili jsme se hrát jednoduše a na krátká střídání. Já dostal do paty a do kotníku. Věřím, že to bude v pohodě. Ještě jsem ale nesundal brusle, takže teprve uvidíme, jak to vypadá,“ prozradil liberecký obránce.

Ve třetí třetině byly k vidění dva góly. Spartu poslal do vedení Ondřej Najman po krásně sehrané akci. Hosté vyrovnali po dorážce kapitána Birnera, který našel propadlý kotouč mezi Kovářovými betony. V základní hrací době se opět nerozhodlo, a tak přišlo na řadu prodloužení. V něm se dlouho čekalo na velkou šanci, která přišla necelých sedm minut před koncem. Michar Řepík vzal situaci dva na jednoho na sebe a přesným zásahem rozhodl o druhém bodu pro Spartu.

Sparťanská radost po vítězném gólu Řepíka:

