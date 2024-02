Rychlovského druhý hattrick v sezoně udržel Tygří naděje na TOP 4

Tak, jak ztratili poslední domácí zápas s Vítkovicemi, ukradli tentokrát tři body na ledě olomoucké Mory. Když na začátku druhé třetiny zvýšil domácí Orsava na 2:0, nevypadalo to s Libercem vůbec dobře, ještě do konce druhého dějství ale srovnal zásluhou Rychlovského a Vlacha. Ve třetím dějství skórovali už jen Tygři. Dvakrát Rychlovský a Bulíř pečetil výhru střelou do prázdné brány.

Oscar Flynn započal stíhací jízdu za obratem parádní přihrávkou zpoza brány na Jakuba Rychlovského. | Foto: se svolením BTL