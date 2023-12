Liberečtí hokejisté se po třech domácích zápasech vydali na dalekou cestu do Olomouce, kde je čekal zápas s domácími kohouty. Jako vždy se jednalo o vyrovnaný a bojovný zápas, který nakonec ovládli domácí těsně 3:2. Tygři tak prohráli třetí z posledních čtyř utkání.

Ilustrační foto z domácího utkání Bílých Tygrů proti Olomouci. | Foto: Deník/VLP Externista

„V první řadě Olomouci gratuluji k získaným bodům, jsou to pro ni důležité body. Chtěli jsme udělat maximum, abychom je získali my. Myslím si, že jsme dobře vstoupili do zápasu, vytvořili jsme si šance a dali jsme gól,“ hodnotil vstup do zápasu asistent trenéra Boris Žabka.

Bohužel pak přišla osmá minuta, dvě rychlé branky Olomouce a během 41 vteřin to bylo rázem 1:2. „Ty následné dvě branky nás trošku vyvedly z rytmu, neuměli jsme se dostat nazpět. Olomouc výborně bránila, forčekovala, dvě třetiny byla lepší v soubojích a nasazení,“ uznal kvalitu soupeře.

V posledním dějství byli Tygři aktivnější, ale domácí si výhru pohlídali. „Na konci druhé třetiny jsme se lehce zvedli. Ve třetí třetině jsme otevřeli hru a byli jsme lepší. Bohužel, nestačilo to ani na bod. Za ty dvě třetiny jsme si ho ale možná ani nezasloužili,“ řekl smutně asistent pro klubový web.

HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 7. Klimek (Rašner, Nahodil), 8. Macuh (Kunc, Sirota), 42. Kunc – 3. Birner (Bulíř, Vlach), 48. Ivan. Rozhodčí: Obadal, Vrba – Lhotský, Hynek. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 4103. Střely na branku: 20:22.

Sestavy:

Olomouc: Konrád (Sedláček) – Ondrušek (C), Řezníček, Sirota, Černý, Rašner, Švrček, Ozols – Kusko, Knotek (A), Bambula – Klimek, Nahodil (A), Navrátil – Káňa, Macuh, Orsava – Kunc, Menšík, Anděl.

Liberec: D. Král (Pařík) – Ivan, Melancon, McCoshen, Galvas, Budík, Knot, Derner – Rychlovský, Filippi (A), Klíma – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (C), Bulíř (A), Vlach – Pérez, Šír, Pekař.