/FOTO, VIDEO/ Kdo osobně navštívil jeden ze dvou hokejových duelů v rámci předkola play-off mezi domácím Libercem a Olomoucí, nemohl přehlédnout fanouška v kostýmu kohouta v hostujícím sektoru. Ten si našel chvilku mezi fanděním a pro Deník poskytl exkluzivní rozhovor, při kterém vyšlo najevo, že byl pro tuto akci předurčen, jelikož se jmenuje Jiří Kohout.

Fanoušek Olomouce v kostýmu kohouta sklidil v liberecké Home Credit Areně velký úspěch. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

Kostým kohouta si odbyl svou premiéru na prvním vzájemném utkání pod Ještěděm. „Napadlo mě to v okamžiku, kdy jsme se dozvěděli, že nás v předkole čeká Liberec. Bratr dělá karnevaly pro děti a tento kostým používá jako takový zlatý hřeb. Řekl jsem si, že by bylo fajn to vzít na zápas. Někde by se možná kostým nedožil konce utkání, ale v Liberci je kulturnější prostředí a je to tu spíše o zábavě,“ pochválil Kohout severočeské fanoušky.

Skalní příznivec olomouckého celku přiznal, že vedení 2:0 v sérii rozhodně nečekal. „Tím, že jsme v sérii bylo outsideři, přijeli jsme si to na sever Čech hlavně užít a pobavit se. To, že si ze sebe člověk udělá trochu srandu, k tomu tak trochu patří,“ pravil.

Chvilku to však vypadalo, že mu jeho vizáž u místních pořadatelů neprojde. „Problém byl hlavně s maskou na hlavě, ale to je všude. Security dělá jen svou práci. Člověk nesmí skrývat identitu, ale já ji neskrývám, protože pod maskou je opět jen Kohout,“ smál se fanoušek v dobrém rozmaru s narážkou na své příjmení.

Přiznává, že toto není poprvé, co přišel s něčím novým. „Jsem takový blázen. Když je nějaký důležitý zápas, hodím občas na led živého kohouta a podobně. Vždy vymyslím nějakou ptákovinu, a toto byla jedna z nich,“ pokračoval v pozitivním duchu.

Pak už trochu zvážněl a přiznal, že ne všude by si dovolil tento kostým vzít. „Záleží hodně na stadionu. V Liberci jsem si to dokázal představit. Mám tu dost známých a vím, že prostředí je tu přátelské. Například v Brně by to podle mě nešlo, protože bych celý zápas poslouchal urážky a tak podobně,“ řekl Kohout.

Právě v Liberci možná zjistil, že by se mohlo jednat o dobrý podnikatelský záměr. „Po prvním utkání jsem si říkal, jestli to nezpoplatním, protože zájemců o fotku bylo opravdu dost a při druhém tomu nebylo jinak,“ přiznal s úsměvem.