Právě končila pátá minuta, když se z vlastního obranného pásma rozjela nová posila Róbert Lantoši. Ten nekompromisně projel kolem domácích hráčů v modrém a rychlým švihem rozvlnil síť za brankářem Postavou.

Po 73 vteřinách se měnilo skóre znovu. Martin Faško-Rudáš se po boji nenechal odstavit od kotouče a skrytou střelou dal Tygrům dvougólové vedení. To s brněnskými hráči zacloumalo, halou Rondo se začal ozývat mohutný pískot a do konce první části se skoro k ničemu vážnému nedostali. Když už ano, byl vždy na místě navrátilec v brankovišti Petr Kváča.

Dlouho to vypadalo, že hned při prvním utkání udrží čisté konto, jenže opět přišla chyba v přesilové hře jako v minulé sezoně, přečíslení domácích dva na jednoho a snížení dvě a půl minuty před koncem.

Liberec si však vítězství pohlídal, a tak Kváču nemusel inkasovaný gól tolik mrzet. „To je prostě hokej, góly padají. Hned po utkání jsme si k tomu řekli, že to byl super výkon, ale pokud chceme být úspěšní, tak tohle se nám nesmí stávat. Obzvlášť, když celá situace nastala během naší přesilovky. Na druhou stranu nám to ukázalo, že máme do příště na čem pracovat,“ našel na negativní situaci alespoň nějaké pozitivum.

Po dvou prohrách v přípravě s kladenskými Rytíři si mohl trenér Filip Pešán oddechnout, protože jeho svěřenci předvedli diametrálně odlišný výkon. „„Do utkání jsme vstoupili organizovaně a aktivně, z čehož jsme vstřelili v brzkých minutách první třetiny dva góly. To mělo velký vliv na ráz utkání. Vlastně nám to stačilo na to, abychom tady ukradli cenné body,“ pochvaloval si kouč pro klubový web.

Prozradil také, co bylo hlavním tématem před vzájemným soubojem. „Připravovali jsme se na brejkové situace Komety, která je v nich velmi silná, ale přesto nám několikrát její hráči ujeli. Vrchol byla naše přesilovka, z toho situace dvou na jednoho a gól na 2:1. Díky tomu jsme si závěr zbytečně zkomplikovali. Jinak za tu bojovnost i s menším počtem hráčů jsme si zasloužili bodovat. Jsme za to rádi,“ dodal Pešán.