Tak tohle se nepovedlo. Bílí Tygři nestačili na lídra extraligy z Pardubic a z jejich arény si odvezli vysokou porážku 1:7. Nezopakovali tak překvapení z poloviny listopadu, kdy zvítězili na západě Čech 3:2 gólem Tomáše Filippi z poslední minuty.

Pardubičtí dali zapomenout na poslední domácí střetnutí s Libercem a vyhráli 7:1. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Hráči se ještě ani pořádně nerozkoukali a už se měnilo skóre. Po necelých dvou minutách vstřelil první branku utkání domácí Ondřej Vála. Jenže Pardubice si vedení užily přesně 100 vteřin, poté vyrovnal Jayce Hawryluk.

„Po vyrovnání jsme dostali dva zbytečné góly a od té doby byly Pardubice lepším týmem. Snažili jsme se s výsledkem ještě něco udělat, ale soupeř nás předčil v jednoduchosti,“ kroutil hlavou obránce Michal Ivan.

Bohužel to byl ale jediný liberecký gól. Západočeši postupně navyšovali vedení, až se skóre zastavilo na hrozivě vypadajícím 1:7 z pohledu Bílých Tygrů. „Nechci říct, že by jim to tam napadalo, ale hrálo se jim pak s větší lehkostí. Dostávali se do šancí a proměňovali je. Těžko se to hodnotí, je to samozřejmě zlý výsledek. V neděli ale máme nový zápas a celý týden na to se připravit,“ snažil se Ivan hodit špatný výsledek rychle za hlavu a připomenul víkendové domácí utkání s Vítkovicemi.

HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec 7:1 (4:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Vála (Říčka, A. Musil), 8. Sedlák (Hyka, Pánik), 14. Vála (Pánik), 20. R. Kousal (Radil), 39. Říčka (Hyka, Košťálek), 40. Poulíček (Mandát), 45. Říčka (Radil) – 4. Hawryluk (McCoshen). Rozhodčí: Jeřábek, Veselý – Bohuněk, Svoboda. Vyloučení: 7:4. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 10007. Střely na branku: 29:26.

Sestavy:

Pardubice: Pavlát (Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hájek, Kolář – Pánik, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, A. Musil, Paulovič – Mandát, Poulíček (A), Vondráček.

Liberec: D. Král (21. Hrenák) – McCoshen, Melancon, Ivan, Budík, Derner, Galvas, Aubrecht – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (C), Vlach (A), Kel. Klíma – Pérez, Šír, Zachar.