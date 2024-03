/FOTO/ Podobnou situaci už jednou liberečtí hokejisté letos zažili. V sérii s Olomoucí prohrávali 0:2 na zápasy, aby její vývoj otočili a po třech vyhraných zápasech v řadě postoupili do čtvrtfinále. V něm jsou Spartě více než vyrovnaným soupeřem, ale v rozhodujících chvílích jsou to vždy Pražané, kteří překlopí utkání na svou stranu.

Bílí Tygři prohráli i třetí zápas čtvrtfinálové série. Spartě podlehli na domácím ledě 3:5. | Foto: se svolením Jiřího Prince/BTL

„Máme jeden život, stejně jako jsme měli v sérii s Olomoucí. Ve třetím utkání jsme podle mě nebyli horším týmem a možná měli i víc vyložených šancí než soupeř. Sparta je ale tým, který potrestá každou naši chybu a je extrémně efektivní, což my bohužel nejsme,“ prohásil Filip Pešán po prohře 3:5 na domácím ledě ve třetím utkání čtvrtfinálové série.

Podobně to vidí také Jaroslav Vlach. „Je samozřejmě škoda prohrát, když jsme třikrát vedli. Měli jsme to uhrát. Sparta má zkušený mančaft a zatím jsou v šancích větší zabijáci. My je máme taky, podle mě dost podobné, těch tutových možná víc, ale oni se k nim pak dostanou a mají tam ten zabijácký instinkt. To je zatím v sérii rozdíl,“ nechal se slyšet útočník pro klubový web.

Na kluky jsme hrdí! Trenéři FBC Liberec jsou i přes konec sezony spokojení

Jak řekl muž s číslem 53, Liberec šel třikrát do jednogólového vedení, ale Sparta vždy našla odpověď. Poprvé se dostala do vedení až v 52. minutě, ale to už nepustila. Naopak minutu a tři vteřiny před koncem pojistila své vítězství gólem do prázdné branky a zajistila si pohodlné vedení v sérii 3:0.

Tygři tak stojí nad propastí, kdy jim další prohra ukončí letošní sezonu. „Doufám, že si vezmeme zkušenost ze série s Olomoucí. Víme, že poslední krok je nejtěžší. Sami jsme v téhle situaci v Liberci byli. Musíme se soustředit na čtvrté utkání a vložit do něj všechny síly, abychom sérii vrátili do Prahy. Potřebujeme uhrát jeden bod a od toho se odrazit,“ velí Vlach.